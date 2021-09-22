本报北京9月21日电 （记者王浩）记者近日从水利部获悉：8月下旬以来，我国西南东北部、西北东南部、黄淮、华北等地持续阴雨天气，长江上游干流及嘉陵江、汉江上游，黄河中游三花区间及伊洛河、沁河，淮河中游沙颍河，海河南系漳卫南运河等流域降雨显著偏多，云南、贵州、四川、重庆、湖北、陕西、河南、河北等8个省份119条河流发生超警以上洪水，超警河流数较常年同期偏多六成。

入秋以来，我国主雨带较常年明显偏北，已历时1个月。受其影响，此次秋汛的降雨过程多、降水总量大，共发生7次强降雨过程，较常年同期偏多3次。

水利部逐日会商，强化汛情研判，将预测预报成果直达相关地方水利部门和流域管理机构，作出针对性部署，并派出工作组赴湖北、四川、河南等地，指导地方做好暴雨洪水防御和险情应急处置等工作。

当前，秋汛仍在持续，预计当前至10月9日，主雨带仍维持在西南东北部、西北东南部、黄淮、华北南部等地，降雨量较常年同期偏多五成至1倍。针对秋汛历时长、雨区重叠、部分堤防主汛期水毁多等因素，水利部将继续密切监视天气变化，牢牢盯住重点地区、重要设施、关键环节，滚动做好监测预报预警，优化水工程调度，确保防洪安全的同时有序做好汛末蓄水，严密防范山洪灾害和中小河流洪水，把各项防御工作进一步落实落细。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 14 版）

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