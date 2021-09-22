本报武汉9月21日电 （记者范昊天）日前，湖北省林业局发布《湖北省森林生态系统服务功能评估报告》。评估以2019年为核算基准年，结果显示，湖北省森林生态服务价值为7890.25亿元，较10年前增长126.96%，相当于全省当年GDP的17.22%。

此次评估范围包含全省103个县级区划内所有森林，评估指标体系主要依据2020年发布的国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》，结合湖北森林特点，选择涵养水源、保育土壤、积累营养物质、固碳释氧、净化大气环境、林产品供给、森林游憩与康养、生物多样性保护8个方面13项指标进行测算。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 14 版）

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