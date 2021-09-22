本报记者 李心萍

在杭州临安区青山湖科技城杭叉集团内，工人们正在新能源叉车生产线上组装叉车。

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今年1至8月，全行业销售叉车75.57万台，同比增长58.4%。其中，国内市场销售55.72万台，同比增长近51%，出口19.85万台，同比增长84%。

作为全球第一叉车生产销售大国，我国叉车行业为何能“高原之上再攀高峰”？记者深入采访行业企业，探寻叉车业的成长密码。

新需求带来新增长

智能制造、智慧物流拓宽叉车应用场景，带来巨大市场需求

发车，发车，发车！7月30日，在山东临沂市柳工叉车的厂房外，一辆辆13米长的大型货车排成长列，等待着新的叉车下线。35台柳工C系列叉车刚一下线，便被发往玲珑轮胎公司。“今年1至8月，仅玲珑轮胎一家客户就采购了我们的近百台电动叉车。”柳工叉车公司经理肖远翔高兴地说。

细细观察诺力股份、安徽合力、杭叉集团等叉车行业重点企业的销售情况，制造企业、仓储物流企业正成为叉车产品的主要客户。

“智能制造加速发展，带动智能工厂建设提速、智慧物流行业高速增长，为叉车行业带来了新的增长空间。”诺力股份常务副总经理刘云华说，在智能制造时代，工厂车间、仓储库房内多机器相互协调、统筹调度的场景将更加普遍，其中，负责物料搬运的叉车必不可少。

在江苏超悦农业发展有限公司，车间内占地面积最大的就是20米高的冷链智能物流仓库。各类酱卤肉制品原料进出零下20摄氏度的保鲜仓，靠的正是各式叉车。

电动叉车负责将原料从货车上搬至入库口，堆垛机将原料叉取入库，穿梭车再将原料送至各自货位。整个作业过程中，电动叉车、堆垛机等叉车分工协作，尽可能减少人员使用。刘云华分析，在物流行业，受劳动力成本上升等因素影响，物流运营机械化、自动化正成为企业降低成本、提高效率的重要手段。“随着全球自动化物流仓储行业快速成长，市场将对功能多样的叉车保持强劲需求。”

机遇就在眼前，不过，想抢占新市场，叉车企业还需为传统叉车装上“大脑”，发展智能叉车。

传统叉车全靠人工操作，可在智慧物流中，自动驾驶已成标配。近年来，叉车生产厂商各显神通。在导航模式上，有的企业选择磁轨技术，有的选择激光技术，还有的采用摄像头模式。此外，智能叉车还可扮演仓库的“眼睛”，承担收集统计数据、供系统分析提高效率的任务。徐工叉车就将其生产的新品叉车全部联网上云，借助徐工工业互联网平台，提供远程保养、维修、系统提升等服务。诺力股份则通过收购相关企业，从传统设备制造商变身智能仓储物流解决方案提供商，通过提升软实力，让叉车产品越来越“聪明”。

产业联动催生新产品

国内锂电池产业的发展，助力行业企业在全球率先推出锂电池叉车

从工程建设现场到车间、仓库，使用环境由户外变为室内，对叉车污染、噪音控制等要求更严，传统的内燃叉车难以符合要求。怎么办？“油改电”，推行电气化。

多年来，全球叉车业致力于研发排放更低、运行安静的电动叉车。起初，电动叉车普遍搭载铅酸电池，一次充电需耗时10小时。两年前，一次充电只需2至4小时的锂电池叉车在中国率先上市、闪亮登场，为全球叉车业开启了一场电池革命。

为什么中国能成为全球叉车业的领先者？采访中，答案愈发清晰：我国有强大而完备的产业体系。

从技术路径上看，锂电池叉车充电时间短、运行时间长，但过去受安全性和价格因素影响，一直未能得到推广：一来，作为物料搬运工具，锂电池叉车一旦发生爆炸，将直接危及仓储物品的安全，后果比乘用车严重，造成的损失也往往较大；二来，锂电池价格长期维持在铅酸电池的2倍，高昂的成本让叉车生产厂商望而却步。

转机悄然到来。近年来，随着我国新能源车市场的迅猛发展，锂电池行业迅速成长。“毫无疑问，我国的锂电池行业已位居世界前列。强大的配套能力、稳定的产能，为国产锂电池叉车的问世提供了机遇。”徐工叉车有关负责人胡斯勒说。

国产锂电池质量好、稳定性高、价格适宜，让锂电池叉车一上市就获得客户认可。锂电池与叉车两个行业间的成功联动，很快影响到全球同行业。随后，丰田等国际叉车龙头企业纷纷推出锂电池叉车产品。刘云华介绍，目前不少进口品牌向国内市场投放的锂电池叉车中，采购的多是国产锂电池电芯，电池组装也在国内完成。

不仅如此，实现碳达峰、碳中和目标，进一步为锂电池叉车拓展了市场空间。中国工程机械工业协会副秘书长吕莹分析，在实现碳达峰、碳中和目标的背景下，内燃叉车的排放提高至国四标准，生产成本大幅提升，而锂电池叉车虽然一次性购买成本较高，但后续维护、使用成本低，越来越受到市场欢迎，应用场景也从室内逐步拓展至户外。

据统计，今年上半年，国内电动叉车销量达21.1万台，同比增长100.57%；我国电动叉车市场占全世界电动叉车市场的比重达32.51%，比2020年增加了9.34个百分点，位列世界第一。“虽然从存量看，内燃叉车仍占主流，但从增量看，电动叉车已经占据50%左右。”吕莹说。

锂电池叉车势头正猛，不少行业企业又将目光转向下一代技术。

“无论是铅酸电池还是锂电池，都需要充电，一定程度上影响叉车的工作效率。而氢燃料电池加氢速度快，可让叉车长时间持续工作，性能完全可与内燃叉车媲美。”胡斯勒介绍，徐工正在全力研发氢燃料电池叉车，目前样车已经下线。据介绍，叉车对氢燃料电池技术要求不太高，制造成本也能较好控制，而且叉车一般是小范围内作业，无需投资建设加氢站，所以叉车与氢燃料电池不失为一种较为理想的组合。

“蛋糕”有望继续做大

国际市场正日益成为中国工程机械的新“蓝海”

9月1日，诺力股份北美地区第二家仓储中心正式开业。这个面积1000多平方米的仓储空间，将用来满足当地代理商和客户日益增长的产品需求。近年来，长期注重开拓国际市场的诺力股份还在越南、马来西亚建立了生产基地。

徐工叉车也是国际化的坚定实施者。“依托徐工辐射全球187个国家和地区的庞大高效网络，徐工叉车的产品已远销巴西、泰国、马来西亚等20个国家和地区。”胡斯勒说。

走出国门、走向国际市场一直是我国许多叉车企业的目标。长期以来的坚持，造就了近两年的“丰收”：2020年，全行业出口叉车18.2万台，同比增长18.87%；今年上半年，全行业出口叉车13.9万台，同比增长83.06%。

叉车行业能实现“丰收”，有多重因素。吕莹分析，一方面，全球工程机械行业产业链较长，新冠肺炎疫情在全球蔓延，打破了正常的供应链条，而我国统筹疫情防控和经济社会发展，产业体系完备，产业链完整，有效弥补了国际产能缺口，进而扩大了市场；另一方面，经过多年发展，我国企业的海外营销和服务体系日益完善，实力也越来越得到国际市场认可。“国际市场正日益成为中国工程机械的新‘蓝海’，我们完全有能力保持优势、稳住市场。”

展望未来，叉车行业企业信心满满。“目前，公司国内国际两个市场同时抓，国际市场占60%，国内市场占40%，未来，‘两翼齐飞’的格局仍将延续。”刘云华说。胡斯勒则表示，到“十四五”末，徐工叉车将力争实现产品销售超50个国家和地区、海外销售占比超50%的目标。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)