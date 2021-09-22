萧 然

企业在寻找投资和发展方向时，与其仅仅盯住“风口”，不妨延展思维，多留意市场第二、第三落点，或许就能避开竞争“红海”，甚至发现新“蓝海”

叉车，一个过去市场表现一般的专业设备，近两年却异常火爆，今年以来，市场销售量增幅甚至超过50%。

叉车走红，很大一个原因在于智能制造和智慧物流的加速发展。制造业和物流业这两大传统产业升级，为同处传统行业中的叉车带来了市场空间，也为其带来了向电动化、智能化升级换代的机会。这对传统装备制造业无疑是重大利好。

其实，一个小行业得益于大环境变化而“鲤鱼跃龙门”，这样的现象过去并不鲜见。比如电冰箱，几十年前还属于医疗设备。1956年，生产我国第一台冰箱的北京雪花冰箱厂，当时就叫北京医疗器械厂。改革开放后，随着我国居民收入增加、生活水平提高，冰箱逐步由医用设备和少数家庭才买得起的“奢侈品”变成了进入千家万户的耐用消费品，市场规模也就呈几何级数放大。

对于行业内部企业来说，专业性很强的小众产品迎来爆发性增长既是机遇也是挑战。产品大众化之后，市场竞争一定会更加激烈。行业内部企业固然拥有先发优势，但如果不能适应新的市场环境和竞争态势，往往难以享受到新机遇带来的红利，甚至还有被后来者挤出去的风险。只有尽快适应竞争格局的变化，行业内部企业才可能立于不败之地。当然，后来者也不能盲目乐观，认为新“蓝海”里的机会俯拾即是，而要立足自身比较优势、打造独特竞争优势。

智能制造带火叉车的更深层意义在于，它再次诠释了一个经济学命题：当所谓“淘金热”到来时，先赚到钱的往往是卖铁锹的。企业在寻找投资和发展方向时，与其仅仅盯住“风口”，不妨延展思维，多留意市场第二、第三落点，或许就能避开竞争“红海”，甚至发现新“蓝海”。

其实，越是重大技术变革，孕育的商机就越大，带来的衍生性、延展性机会也更多。比如，5G、云计算、大数据、人工智能、节能减碳等领域，都是当下的“风口”，它们在创造巨大市场空间的同时，一定会孕育出诸多类似叉车这样的“衍生商机”，关键就看我们能否用心去发现和把握。

我们相信，在新一轮科技革命和产业变革加速演进的当下，国内外市场上还会不断涌现出新的、巨大的“衍生商机”。及时发现、精准把握这些商机，相关企业就能收获累累硕果，实体经济就会更加枝繁叶茂。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)