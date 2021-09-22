林丽鹂

改进对灵活就业人员的劳动者权益保障、维护好这一群体的正当权益关乎民生福祉和社会公平

近日，厦门明确外卖送餐员连续送单超4小时，20分钟内不再派单，提醒各网络餐饮平台科学设置报酬规则，建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制。厦门市工会劳动法律监督委员会要求平台合理设定绩效考核制度，实行“算法取中”的做法，这是落实平台责任、保障外卖从业人员合法权益的一个积极尝试。

长期以来，外卖送餐员等因为平台算法规则引发的一些安全问题颇受关注。这不仅关乎灵活就业人员自身的合法权益，也关乎社会公众的消费安全。今年7月，市场监管总局等7部门出台《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，明确不得将“最严算法”作为考核要求，通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。相关外卖平台已纷纷表态，将积极履行用工责任，更大力度保障不同劳动关系情形下的劳动者权益。

当前，外卖送餐已经成为一种有代表性的新就业形态，其规模已达到770万人。改进对灵活就业人员的劳动者权益保障、维护好这一群体的正当权益关乎民生福祉和社会公平。要解决好这一问题不仅需要算法更“柔”一点，还需多方共同努力，筑牢灵活就业人员保障网。

现在，尽管多数平台企业通过购买意外伤害险等商业保险，初步解决了外卖送餐员职业伤害保障“有没有”的问题，但保障水平仍比较低。改进对灵活就业人员的劳动者权益保障亟须制度创新。今年7月，8部门印发的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》明确，不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的，指导企业与劳动者订立书面协议，合理确定企业与劳动者的权利义务。相关部门也正在加快制定平台灵活就业人员职业伤害保障办法，开展职业伤害保障试点，力争尽早解决职业伤害保障不平衡、不充分的问题。

与此同时，平台必须主动承担起劳动者权益保障方面的责任。网络餐饮平台及第三方合作单位要依法为建立劳动关系的外卖送餐员缴纳社会保险，鼓励其他外卖送餐员参加社会保险。要针对平台就业特点探索提供多样化的商业保险保障方案，提高多层次的保障水平。

各地要强化属地监管职责，建立符合本地实际的工作协同机制，加强日常监管。市场监管部门应建立符合本地实际的工作协同机制，会同相关部门加强日常监管，督促本区域网络餐饮平台及第三方企业主动承担用工主体责任，推动平台健康发展和劳动者权益保障齐头并进。

新就业形态是就业的“蓄水池”，也是民生的“稳定器”。期待各方共同努力，给百姓身边的外卖小哥等灵活就业人员更多保障，不断增强他们的获得感、幸福感、安全感，满足人民日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)