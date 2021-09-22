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新一批全国乡村旅游重点村镇名单公布（市场资讯）

2021年09月22日07:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电 “以前都不敢想，我们村能成为远近闻名的旅游村，村民还能吃上旅游饭。”这几年，乡村旅游发展起来，村容村貌大幅改善，慕名前来的游客越来越多，山东济宁市汶上县莲花湖村村民马永兰看在眼里、乐在心里。

　　汶上县莲花湖村探索“党支部+合作社+龙头企业+农户”的乡村旅游发展模式，发展特色农业、农产品加工、民宿、农家乐等产业，每户村民年收入平均增加3万余元，村集体年收入由原来的不足10万元发展到50万元。

　　据介绍，由于出行便捷、亲近自然、人员密度低等特点，乡村旅游日益成为人民群众出游的重要选择。据测算，今年一季度，全国乡村旅游接待总人次为9.84亿人次，比2019年一季度增长5.2%；全国乡村旅游总收入3898亿元，比2019年一季度增长2.1%。

　　为助力全面推进乡村振兴，提升乡村旅游发展质量和效益，近日，文化和旅游部会同国家发展改革委公布了第三批199个全国乡村旅游重点村名单和第一批100个全国乡村旅游重点镇（乡）名单。2019年以来，已先后推出了两批1000个全国乡村旅游重点村，成为乡村旅游领域具有影响力的品牌，示范引领作用初步显现。

　　文化和旅游部相关负责人介绍，将全国乡村旅游重点村名录拓展为全国乡村旅游重点村镇名录，一方面充分发挥乡镇连城带村的衔接功能和要素优势，带动乡村旅游集群化、规模化、品牌化发展，改善游客消费体验；另一方面利用乡村旅游的辐射作用，带动城乡间人员、资本、信息、资源交流互通，助力打通城乡要素平等交换、双向流动的通道，促进县域内城乡融合发展。

　　（雷莺乔） 


　　《 人民日报 》（ 2021年09月22日 19 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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