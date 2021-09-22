本报记者 齐志明

老年人群有多样的消费需求，其中包括教育需求。近年来，不少老年大学出现“一座难求”的现象。为破解我国老年大学供给不足、供需矛盾较为突出等问题，相关政策接续出台，各类市场主体与社会力量持续发力，推动老年大学在供给总量、办学质量、服务水平等方面不断提质扩容。

政策持续发力。2019年11月，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出，构建老有所学的终身学习体系，推行终身职业技能培训制度，加快终身学习立法进程，建立健全社区教育办学网络，创新发展老年教育，实施发展老年大学行动计划，到2022年全国县级以上城市至少建有1所老年大学。

2020年9月，教育部等9部门联合印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，提出“完善服务全民终身学习的制度体系”，鼓励职业学校积极参与社区教育和老年教育，遴选500个左右社区教育示范基地和老年大学示范校，这为建设现代老年教育服务体系提供了新思路、新举措和新支撑。

形式不断创新。从办学模式看，自营、连锁、加盟以及线上自制视频课程等模式多样；从教学方式看，线上线下融合成为共识。据相关养老研究机构测算，到2050年我国中老年教育市场规模将破千亿元，市场空间十分广阔。

标准更加健全。今年4月初，由中国老年大学协会组织编写的首批全国老年大学统编教材正式出版，填补了我国老年大学自创办以来没有统编教材的空白。最先推出的5本教材中，《新时代老年大学校长读本》着眼于老年大学校长、管理者培训；《树立和培育积极老龄观》以积极应对人口老龄化为出发点，将人口老龄化纳入国情教育，帮助老年人树立和培育积极老龄观；《老年健康教育与管理》关注老年人心理、身体健康问题；《老龄金融》让老年人管理好养老金和资产，实现资金和财产保值增值，合理规划和使用好自己的资金财产；《老年人权益保障法律实务》保障老年人权益，让老年人知法懂法，会用法律武器维权。

信息化建设上新台阶。今年4月，在全国老年大学信息化建设暨智慧助老行动推进会上，中国老年大学协会常务副会长刁海峰说，近年来老年大学信息化建设方面取得积极进展，要充分认识加强老年大学信息化建设和实施智慧助老行动的重大意义，加强老年教育网络课程开发，鼓励社会力量参与老年教育，深入推进城乡社区老年教育。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)