何星辉

原标题：亩产1123.87公斤！袁隆平倡导的贵州水稻基地刷新纪录

科技日报讯 （记者何星辉 实习生唐梓露）亩产1123.87公斤！日前，在贵州省兴义市水稻超高产试验示范基地，经工作人员测产，贵州省水稻高产再创纪录。对此，中国工程院院士、农业农村部水稻专家组副组长张洪程评价，贵州水稻产量在全国属于一流水平。这块示范基地是2013年在已故的“杂交水稻之父”袁隆平院士的倡导下种植的，主要目标是突破水稻亩产1000公斤，为全国水稻超高产育种和超高产栽培提供科学研究平台。

今年，示范基地种植面积约110亩。目前，水稻长势喜人，丰收在望。贵州省农业科学院水稻研究所携手黔西南州喀斯特区域发展研究院，在超高产攻关示范、新品种生态适应性鉴选等方面展开合作。经专家组抽取一定面积进行实割实测，有两块水稻田的亩产均在1100公斤以上，其中最高亩产达1123.87公斤，创造了贵州省水稻的高产纪录。

贵州省农科院水稻研究所副所长罗德强说，2014年示范基地实现亩产1079公斤，2020年实现亩产1081公斤，今年又增加了40多公斤。

上个世纪70年代开始，贵州与袁隆平院士结缘。2000年，袁隆平被贵州省政府聘为科技顾问。在袁隆平的指导下，贵州省杂交水稻新品种选育取得了很好的效果。2007年，贵州省农科院水稻所的两系法杂交水稻及优质稻米产业化示范获得贵州省科技进步一等奖，这是贵州省水稻研究史上的“首次”。2010年，贵州省启动实施为期5年的“贵州省超级杂交水稻‘种三产四’丰产工程”，而杂交水稻“种三产四”正是袁隆平提出的。2011年，在贵州兴义，袁隆平亲眼见证了“贵州省超级杂交水稻‘种三产四’丰产工程”平均亩产为970.25公斤的好成绩，他说：“970公斤的亩产在贵州是非常了不起的事。”而后，在袁隆平的倡导下，兴义市水稻超高产试验示范基地建成投用，并一再刷新贵州水稻亩产纪录。

这在土地破碎的喀斯特贵州，意义尤其重大。

(责编：赵超、陈键)