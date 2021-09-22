付毅飞

原标题：我国首套自主知识产权 氦膨胀制冷氢液化系统调试成功

记者从中国航天科技集团六院获悉，由该院101所研制的我国首套具有自主知识产权，基于氦膨胀制冷循环的氢液化系统，近日调试成功，产出液氢、仲氢含量97.4%。

该套系统研制历时400多天，90%以上的设备采用国产，填补了我国具有自主知识产权的液氢规模化生产方面的空白，不仅在保障运载火箭燃料供给方面有重要战略意义，也为我国氢能产业中氢的规模化储运提供了技术和装备基础。

据悉，六院101所是我国唯一的液氧液氢火箭发动机试验中心，长征五号使用的大推力液氧液氢发动机、长征三号甲系列运载火箭三级主发动机均在此通过试验考核，助力我国探月工程、北斗导航及各类卫星航天器发射任务。

该所基于在液氢领域近60年的运行维护使用技术和装备基础，逐一攻克并验证了多项关键技术，截至目前已基本完成我国商用市场两个氢液化系统集成建设项目。

近年来，101所还围绕氢能基础设施领域，开发了航天科技集团首套标准化模块式加氢站，研制建设了我国首座液态储氢加氢站，研制开发了我国首套重型车辆用车载液氢供气系统，完成国内首例车载液氢瓶火烧和爆破试验，为氢能产业发展提供了有力支撑。

(责编：赵超、陈键)