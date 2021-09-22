人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首套自主知识产权 氦膨胀制冷氢液化系统调试成功

付毅飞
2021年09月22日08:13 | 来源：科技日报
小字号
原标题：我国首套自主知识产权 氦膨胀制冷氢液化系统调试成功

　　记者从中国航天科技集团六院获悉，由该院101所研制的我国首套具有自主知识产权，基于氦膨胀制冷循环的氢液化系统，近日调试成功，产出液氢、仲氢含量97.4%。

　　该套系统研制历时400多天，90%以上的设备采用国产，填补了我国具有自主知识产权的液氢规模化生产方面的空白，不仅在保障运载火箭燃料供给方面有重要战略意义，也为我国氢能产业中氢的规模化储运提供了技术和装备基础。

　　据悉，六院101所是我国唯一的液氧液氢火箭发动机试验中心，长征五号使用的大推力液氧液氢发动机、长征三号甲系列运载火箭三级主发动机均在此通过试验考核，助力我国探月工程、北斗导航及各类卫星航天器发射任务。

　　该所基于在液氢领域近60年的运行维护使用技术和装备基础，逐一攻克并验证了多项关键技术，截至目前已基本完成我国商用市场两个氢液化系统集成建设项目。

　　近年来，101所还围绕氢能基础设施领域，开发了航天科技集团首套标准化模块式加氢站，研制建设了我国首座液态储氢加氢站，研制开发了我国首套重型车辆用车载液氢供气系统，完成国内首例车载液氢瓶火烧和爆破试验，为氢能产业发展提供了有力支撑。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中秋节假期全国道路交通安全形势总体平稳
　　人民网北京9月21日电 （记者王连香）据公安部交通管理局官方微信消息，截至9月21日17时，全国道路交通安全形势总体平稳，主干公路交通整体畅通，未发生大范围、长距离交通拥堵和车辆人员滞留。 中秋节期间道路交通情况。…
全国铁路迎返程客流高峰 9月21日预计发送旅客880万人次
　　人民网北京9月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团(以下简称国铁集团)获悉，9月20日，全国铁路发送旅客730.2万人次，运输安全平稳有序。9月21日是中秋小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客880万人次，铁路部门将加开旅客列车839列。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部