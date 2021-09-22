原标题：北京环球影城主题公园：打造环球主题视觉盛宴

熠熠生辉的“星光大道”，引人入胜的“好莱坞街景”，电影大师史诗级的“极致灯光秀”，与“驯龙高手”的梦幻接触……9月20日，北京环球影城主题公园开园。

北京环球影城主题公园是世界第五个、亚洲第三个，也是全球最大、最智能、最高端的环球影城主题公园。

好莱坞大道景区作为游客进园的必经之路，依托其美轮美奂的主题元素，必成为名副其实的网红打卡地。

这里不仅有象征环球影城荣誉的好莱坞大道，还是游客最佳的购物天堂，在这里既可以捕获到呆萌宠的玩偶，穿上哈利·波特的法袍就可以COSPLAY智慧搞怪的巫师，同时商店内各种主题风格商品琳琅满目，让人应接不暇。

白天，游客既可以徜徉星光大道赏好莱坞街景、览环球山水的惬意，也可纵享张艺谋和斯皮尔伯格电影中灾难场景的刺激，既可在中国剧院与“驯龙高手”切磋，也可尝遍各色美食。待到傍晚，华灯初上，灯影幢幢，五彩斑斓，棕榈树高耸星辰、挺拔婆娑，膜结构大棚飞架南北，更增几分绚烂色彩。

而梦的铸造过程充满艰辛与挑战。作为主题园区的第一站，北京环球影城标段六技术先进，工艺考究，工程本身涵盖建筑施工行业的各专业领域，建筑单体多，结构多样，工艺繁琐、交叉施工、区域布景比例大、工序协调面广、演艺设备联合调试复杂，项目技术标准严格，在满足国标及北京地方相关标准的同时，还需满足美国、FM等国际标准。

北京环球影城标段六总承包方中冶建研院相关负责人介绍，在不到三年的时间里，项目团队完成5898张项目图纸的变更，保障了北京环球影城的梦幻之旅。

2020年12月30日，北京环球影城标段六项目召开竣工验收会议，通过区质监站会同建设、设计、监理、勘察、总包的五方主体竣工验收。

主题公园最大的特点就是尽可能让游客进行体验和互动，游乐设备、声光电等高科技的元素应用较多，北京环球影城作为世界顶级主题公园，对声光电系统集成呈现效果更为严苛。

中冶建研院承建的灾难特效剧场“灯光、摄像、开拍”是园区十大核心单体之一，特效剧院单体设计错综复杂，专业交叉施工众多，如何完美落地美方概念设计意图，成为各方必须共同面对的课题。

机电设备设施层峦叠嶂、排列紧凑，施工空间狭小给施工增加了难度，同时由于原设计图纸缺失、设计变更高达1100余项，给设计团队及总包进一步深化图纸带来巨大压力。在主体结构验收完成后，单体内各个空间新增各种支撑钢结构252吨，构件达1276件，施工任务加重。中冶建研院项目管理团队相关负责人介绍，根据不同阶段的矛盾，适时调整组织架构及劳动力配置，在非常时期行“非常”之举，采用BIM进行设计施工协调和冲突检测等一系列举措，兑现合同节点承诺，实现了节点的胜利，项目团队于2020年8月20日完成演艺区域的自施工作，为移交特效剧院打下坚定基础。

在特效剧院里，由传奇导演史蒂文·斯皮尔伯格与张艺谋强档合作主持的“灯光、摄影、开拍”，是全国首座室内燃放真火，见证飓风袭击港口的震撼灾难场景的游乐设施，只为带给游客震撼的惊险体验。由于该特效剧院中火焰表演是中国第一个在室内燃放真火表演的项目，要求的规范标准极其严苛，其中燃气探测系统、氧气探测系统、CO探测系统共同对燃放主火进行监测，必须达到随时可以关闭燃气切断阀，风量、照度、消防设施同步联动、疏散距离、柴发、电动排烟窗、消防水炮、双鉴式探测器、管路吸式探测器、防爆间、自动补风门等各种消防设施在满足相关规范的同时还必须满足消防性能化设计的专家意见。“项目团队针对该剧场消防性能化设计，前后经过三次专家论证，历尽坎坷，最终取得消防验收圆满成功。”项目团队负责人说。

北京环球影城项目每一个里程碑节点的如期完成都离不开所有项目团队夜以继日的辛勤耕耘。据悉，在全体项目部员工的努力下，北京环球影城项目取得了丰硕的成果，斩获中国钢结构金奖、全国优秀焊接工程、北京市结构长城杯金奖、北京市绿色安全文明工地等各类奖项。（记者 马爱平 通讯员 贺红琴）

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