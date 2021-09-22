原标题：“心连心”“手拉手” 多举措助力税收营商环境再提升

“一户一策”重点帮扶、“非接触式”办理、双休日“不间断”服务……为深入推进“放管服”改革，持续打造一流税收营商环境，国家税务总局包头市昆都仑区税务局聚焦纳税人缴费人急难愁盼的重点难点问题，通过“心连心”做服务，“手拉手”抓落实，将党史学习教育成果转化为工作实效，促进纳税人缴费人满意度大提升。

“心连心”

用实际行动践行初心为民

结合“我为纳税人缴费人办实事”专项行动，昆都仑区税务局通过搭建税企连心微信群、建立“一户一策”帮扶机制、开展“三个一”走访等活动，实现了“政策咨询”、培训辅导、纳税服务的“一站式整合”，一批批能力突出、业务精湛的税务骨干化身企业的专属“税务管家”，提供“一对一”、线上线下“全方位”的涉税缴费服务，搭建起了暖企惠企的“连心桥”。

真情实意“送服务”，在纳税人缴费人“最难”上下真功。为切实解决纳税人缴费人政策不知晓，业务不会办的问题，昆都仑区税务局一方面积极拓展“非接触式”服务，构建“2+N”税企微信群模式，组建覆盖全辖区管户的税企连心微信群111个，安排税收政策宣讲团队在线辅导解决企业税费问题，在线宣传辅导最新税费优惠政策，确保政策解读时时在线，问题解决协同办理；另一方面，结合“春雨润苗”专项行动，根据企业需求开展“虎将讲堂”进企业、“三个一”走访等活动，深入企业面对面送政策、问需求、解难题，截至目前，开展“虎将讲堂”入企巡讲3次，走访小规模企业8636户。此外，为方便纳税人缴费人自助办税缴费，该局设计定制了“码上办税指南”鼠标垫免费向纳税人缴费人发放。鼠标垫上印制了包头市税务局整体二维码，整合“有人管·帮您办”、内蒙古税务APP、自助终端机办税以及社保缴费文档、视频等14大类441项业务操作指引，只要一扫鼠标垫上的二维码，就可以清晰直观的看到对应业务的操作流程，实现了税费业务“码上”指导，随手可查。

主动担当“能服务”，在纳税人缴费人“最急”上动真招。为解决上班族“上班没空办、下班没地办”的难点，昆都仑区税务局积极推行办税服务厅窗口全天、双休日“不间断”办税服务，纳税人缴费人可在“不间断”综合受理窗口办理各项涉税、缴费业务，截至目前，已为565户纳税人提供不间断服务，办理业务936笔。同时，该局还积极推行“有人管·帮您办”，为纳税人缴费人提供“保姆式”、“一对一”贴心代办帮办服务，截至目前，共受理“有人管·帮您办”服务事项675笔，切实解决了纳税人缴费人“多头跑”、“多次跑”、“超时办理”等痛点问题。

精准施策“优服务”，在纳税人缴费人“最盼”上动真情。一方面紧扣“优化执法服务？办好惠民实事”主题，持续优化税务执法方式，推进柔性执法、规范执法行为、统一执法标准，依据税务行政处罚相关法律法规、规章，梳理编写了《昆区税务局行政处罚相关业务操作指引》，并对日常处罚中使用的执法文书进行了规范，做到“不罚解焦虑、提醒促遵从”，让纳税人感受柔性执法春风；另一方面，积极做好D级纳税人信用修复工作，对2月以来已解非未修复、35-40分D级纳税人、非正常户五类人员、D级正常状态纳税人进行了沟通联系和实地走访，引导纳税人主动纠正纳税失信行为，截至9月8日共发起信用复评5户，信用修复73户。

“手拉手”

推动各项税收工作实现新突破

昆都仑区税务局充分发挥协同作用，不断加强外部共商、内部协同，开展“手拉手”帮扶补齐工作短板，以协同理念推进税收征管提质增效。

领导班子手拉手，增强团队凝聚力。一方面，各局领导之间打破传统思维模式，将工作思路和创新方法与班子成员共享，互通有无，及时调整工作思路，产生思维火花，共同推进工作；另一方面，在重点工作开展过程中涉及分管部门间协同配合的，由局领导牵头带领各自分管部门共同商议寻求最优工作方法，进一步提高工作效率，完成工作任务。

部门之间手拉手，发挥协同联动作用。注重协同联动，形成以工作团队为统筹、以部门协同处理为核心、以精准应对为目标、以全程跟踪为手段的闭环工作模式，对外联结纳税人、缴费人需求，对内联结市局问题处理中心，明确相关职责分工，实现常规问题现场办、疑难问题会商办，特殊问题区别办，不断把短板补齐、把服务做细，充分发挥好各部门优势以及在解决复杂疑难问题方面的“会诊”作用。

与相关单位手拉手，充分发挥外部共商作用。充分发挥财税库会商机制作用，推行联席会议模式，定期会商退税疑难问题，全方位确保退库及时办理、税款及时到账。积极与包头市自然资源局、住建局协同解决房屋产权办理历史遗留问题。积极与昆都仑区检察院、法院对接，建立涉税检察院公益诉讼协作机制和司法处置涉税（费）财产产权过户协作机制，加强在对口联系、信息共享、交流会商、联合执法等方面的协作，切实解决涉案（税）财产“执行难”、“征管难”等执法难题。（郭佳）

(责编：赵竹青、陈键)