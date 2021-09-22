原标题：浙江平湖深化“飞地抱团” 让致富花儿开到“山那边”

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人人笑逐颜开，家家精神富足的底气源于日益充足的物质基础。浙江嘉兴平湖市连续十五年实施的“飞地抱团”发展壮大村级集体经济模式，走出了一条造血帮扶的强村富民路，奏响了一曲“山海”共富的幸福歌。其中平湖与青田的“飞地抱团”山海协作还被评为浙江省十大消薄案例之一。

2006年起，平湖经济技术开发区（钟埭街道）聚力推进强村富民计划，以党建引领经济创新，以创新发展带动强村富民，形成了以平湖智创园、众汇空间、德国产业园标准厂房、樱花小镇等为主要节点的“经济创新强村富民”党建特色群，走出了一条品牌升级扩容之路。

开发区内的沈家弄村是个名气响当当的富裕村，而在2010年前，沈家弄村还是个负债70多万元、村干部报酬靠借款来支付的经济薄弱村。是“飞地抱团”“抱”出了强村新模式，让沈家弄村的资源、资金释放“乘数效应”，迅速壮大了集体经济。

目前，沈家弄村共参与镇级与市级“飞地抱团”项目5个，年收益近600万元，是集体经济的主要收入来源。

沈家弄村的“飞地抱团”致富记，是平湖经济技术开发区（钟埭街道）所有村的生动缩影。“飞地”不仅解决了资源集约利用问题，还解决了经济发展不平衡问题。

同时，沈家弄村参与的“强村计划”6.0版的创新实践，让村里的低保户、低保边缘户有了稳定的收入。那些因病、因残等原因致贫的农户，之前增收渠道窄，生活较困难，但通过政府帮扶、多方筹措资金入股“飞地抱团”持股增收项目后，每年可以拿到10%的稳定收益，这让他们的生活又有了奔头。

一颗子激活一盘棋。因着“飞地”的连锁反应，2020年，平湖市村集体经济总收入4.64亿元，村经常性收入2.51亿元，村均达到343.8万元，率先在嘉兴市实现100%的村集体经济年经常性收入150万元以上、经营性收入80万元以上目标。其中，年经常性收入破千万元的村2个。

“飞地抱团”不仅在平湖结出了硕果，还“飞”到了四百公里外，“山那边”的浙江丽水青田县。

2017年，平湖和青田在平湖经济技术开发区（钟埭街道）共建了浙江全省首个跨县市山海协作“飞地消薄”项目，创新建立“三供三保”合作模式，即青田县“供土地指标、供钱投资、供人管理”，平湖市“保障落地、保障招商、保障收益”。园区于2019年12月正式竣工，目前已入驻4家企业、总投资3.11亿元，累计返还青田县固定收益2400万元。

在位于平湖经济技术开发区（钟埭街道）的平湖·青田“飞地”产业园里，总投资3.11亿元的康迈尔机电、万奇汽车等多个项目开足马力忙生产。芯越微电子材料（嘉兴）有限公司今年的发展速度非常迅猛，它是“飞地”产业园结出的首个“产业果”。

走在丽水市青田县章旦乡兰头村，村里人都直言“变化大”。村民主任金建亮说，兰头村常住人口仅有六七十人，没有劳动力也没有产业，村集体经济薄弱。以前村里想要发展资金，得一层层打报告向上级申请。现在每年有5万元的分红，不仅摘掉了经济薄弱村的帽子，还能放开手脚搞旅游了。

此外，瞄准青田县的青山绿水，平湖和青田共同出资，开发建设山海协作生态旅游文化产业园，为青田的生态文旅发展注入新的活力。目前，产业园已完成投资26.03亿元，签约项目13个，包括投资10亿元的环球购物中心、投资5亿元的石雕文旅综合体、投资4.5亿元的威尼斯乐园等。

“飞地”产业园凝结着平湖与青田两地山海协作的情谊，奏响了“山海”共富的幸福歌。

这几年，平湖在持续加强山海协作共建园区招商引资工作的同时，还积极做好延伸文章，在民生领域、农产品销售等方面创新协作思路。在“飞地抱团”山海协作精准帮扶模式的引领下，平湖市入选了全省共同富裕示范区建设首批试点名单。

接下来，平湖市将精心编制好三年行动计划，在乡村振兴示范点、打造文旅、科技、商务、项目以及消费等领域的合作方面，共同推进平湖和青田两地在共同富裕的道路上共同前进。（莫云 陆浩强）

(责编：赵竹青、陈键)