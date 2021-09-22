何欣荣、龚雯

原标题：天价“神药”变百姓“药神”并非遥不可及

“120万元打一针，让癌细胞消失”——最近，中国首款获批的CAR-T药物刷屏网络。如此专业的医学术语登上热搜，既因为百姓对健康的高度关注，也折射出在天价“神药”到百姓“药神”之间，还有一段长长的路要走。

所谓CAR-T(嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)药物，通俗地解释就是通过采集患者自身的T细胞，在体外通过基因工程修饰，使其变成一个装了GPS的“超级战士”，重新输回患者体内后，能有效识别并杀伤肿瘤细胞。相比传统的手术、化疗和放疗，CAR-T疗法通过调动病人自身的免疫系统来攻击肿瘤细胞，给癌症患者带来了新选择和新希望。

今年6月，复星凯特开发的阿基仑赛注射液成为中国首款获批的CAR-T药物。今年8月，国内首例通过该款CAR-T药物治疗的淋巴瘤患者，在上海交通大学医学院附属瑞金医院出院。据媒体报道，自从上海的陈女士采用阿基仑赛注射液治疗1个多月后，发现体内暂时没有癌细胞，目前症状得到完全缓解，但后期仍需随访。网络上流出的销售订单显示，阿基仑赛注射液零售价为120万元/袋。

CAR-T的疗效令人鼓舞，但120万元的天价也令人咋舌。好疗效和高价格这道选择题，因为承载了人们对生命健康的期待，显得格外沉重。

怎么看待天价“神药”？从治疗原理看，CAR-T作为一款个体化、定制化药品，每个产品都来自患者自身的T细胞。从对患者进行采血直至回输，一共经历几百个步骤。各个环节需要投入大量资源，每个批次都要求进行严格的质量检测。且不论已投入的大量研发费用，在起步阶段生产成本高企往往是难以避免的。

其实，药品定价是一门“民生经济学”，需要在药物疗效、企业利润和百姓可负担性之间找到一个平衡点。单纯地偏向哪一方，都会让这款药物自身的“生命力”大打折扣。

对CAR-T来讲，当前降成本还有不少挖潜空间。包括对药品生产所需要的进口辅料和耗材加快国产替代，通过持续的技术研发推动自体CAR-T向通用CAR-T转变，引入商业保险降低支付压力等等。通过降成本、降售价，让更多的患者受益，从而进一步摊薄制造成本，CAR-T产品的生产使用才会进入一个“正向反馈”。

最后，监管也要为创新药的上市和应用创造良好环境。近年来，我国药品监管部门在药品审评审批改革方面的努力有目共睹，首款CAR-T的获批上市也受益于此。但获批只是第一步，创新药从上市到进入医院、触达患者，中间还有一系列的环节要打通、路障要清除。

继复星凯特之后，由药明巨诺开发的国内第二款CAR-T也已获批。更多“选手”进入，有利于营造一个良性竞争的环境。同时，CAR-T市场的扩大和成熟，也为未来的国家医保谈判创造了条件。

创新药是大产业，更是大民生。只要企业、社会和政府共同努力，从天价“神药”到百姓“药神”，并非遥不可及。我们期待每个生命都能被“温柔以待”。

(本报评论员何欣荣、龚雯)

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