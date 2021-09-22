袁于飞

原标题：2021全球创新指数中国第十二

世界知识产权组织（WIPO）9月20日发布《2021年全球创新指数报告》（以下简称《报告》），中国列第12位，较2020年上升2位。《报告》高度评价中国在创新方面取得的进步，并强调了政府决策和激励措施对于促进创新的重要性。

中国自2013年起，全球创新指数排名连续9年稳步上升，上升势头强劲，位居中等收入经济体首位。

WIPO自2007年开始发布全球创新指数，已经成为国际上关于创新和知识产权水平的权威报告，具有较强的客观性，受到国际社会高度关注。《报告》从创新投入、创新产出两个方面，通过政策环境、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等七大类81项指标，对全球132个经济体的综合创新能力进行系统衡量。

《报告》显示，瑞士连续第11年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国分列第2位至5位；中国则超过日本、以色列、加拿大等发达经济体；韩国由2020年的第10位跻身2021年的第5位，上升趋势明显；土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位）等中等收入经济体在过去10年中排名上升明显，正在改变全球创新格局。

报告显示，在新冠肺炎疫情造成巨大影响的情况下，2020年，许多国家和地区的政府及企业加大了创新投入，科技产出、研发支出、知识产权申请和风险资本交易等创新指标持续增长，表现出强烈的韧性。其中，在研发支出方面，全球研发支出最高的企业资金投入同比增长10%，近60%的研发支出密集型企业资金投入同比增长；在风险资本交易方面，全球风险资本交易量同比增长5.8%，超过了过去10年的平均增速。

WIPO总干事邓鸿森表示：“今年的全球创新指数表明，尽管新冠肺炎疫情对生活和生计造成了巨大影响，但许多行业都展现出惊人的韧性——特别是那些注重数字化、技术和创新的领域。全球创新指数是一种独特的工具，可以指导政策制定者和企业界制定计划，确保我们摆脱疫情并变得更加强大。”

(责编：赵超、陈键)