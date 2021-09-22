姚亚奇

原标题：中秋假期全国安全形势总体平稳

从应急管理部获悉，针对今年中秋假期严峻复杂的安全形势，国务院安委办、应急管理部全力做好安全防范和应急处置各项工作。截至9月21日20时，全国安全形势总体平稳，未发生重大以上生产安全事故和较大以上自然灾害。

针对交通运输和其他重点行业领域近期事故多发的情况，国务院安委办、应急管理部专门召开视频调度会议，细化部署安全防范工作，并下发紧急通知，要求各地、各部门针对节日重点行业领域事故特点，认真吸取教训，加强督导检查，特别是强化水上客运、道路运输、民航、铁路运输的针对性排查治理，组织对旅游设施和新型游乐项目安全检查，紧盯居民区、大型商业综合体等假期人员聚集场所消防安全，切实做好假期安全防范工作。针对贵州省六盘水市牂牁镇客轮侧翻事故，应急管理部派出工作组，会同公安、交通运输等部门指导救援处置和调查处理。

各级应急管理部门坚守岗位，有力有序统筹开展安全防范工作。天津聚焦危险化学品、交通运输、建设施工、燃气、消防等重点行业领域，在全市范围内开展为期一个月的安全生产综合整治。山西针对矿山、危险化学品、冶金工贸和森林防火等重点行业领域，派出11个督查组深入基层一线开展安全检查。山东启动全省企业安全生产大诊断行动，对全省应急管理系统监管的1314家重点企业安全生产状况进行全面诊断。河南预置各类救援队伍共计485支、2.2万人，24小时值班备勤，时刻保持应急状态。广东派出多个安全生产督导检查组奔赴各地，对全省危险化学品、非煤矿山、道路交通、旅游景点等重点领域开展安全生产督导检查。

国家综合性消防救援队伍时刻保持应急状态，全力做好战备执勤和应急救援处置，中秋假期出动指战员10.5万余人次、消防车1.9万余辆次，参与各类灭火及抢险救援等任务8700余次，营救疏散群众2331人；在重点区域、重点林区、重要场所设置执勤点4016个，派驻消防车3800余辆、直升机6架，指战员3.7万余名。

(责编：赵超、陈键)