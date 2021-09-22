原标题：经合组织预计2021年中国经济增长8.5%

新华社巴黎9月21日电 经济合作与发展组织(经合组织)21日发布最新经济展望报告预计，随着全球新冠疫苗接种进程继续推进、经济活动逐步恢复，预计今明两年全球经济将分别增长5.7%和4.5%。这一机构预计，中国今年经济增长率将达到8.5%。

经合组织预计，2021年二十国集团经济将增长6.1%，美国和欧元区经济将分别增长6%、5.3%。

报告指出，各经济体在新冠疫情暴发前优劣势不同、疫情期间应对措施不同，导致全球经济复苏仍不平衡。报告呼吁，为使全球经济复苏走上正轨，必须付出更强有力的国际努力，为低收入国家提供所需资源，以推动疫苗接种。“这既是为了他们的利益，也是为了全球利益。”

另外，经合组织表示，全球通货膨胀前景也存在显著差异，美国和一些新兴市场经济体通胀率已大幅上升，但欧元区等发达经济体通胀率仍相对较低。

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