原标题：乐清市南岳镇：聚焦全域美丽，实现共同富裕

房前层层麦浪，房后绿树掩映，院中花香扑鼻，走进南岳镇的村居院落，一幅幅美丽画卷在眼前缓缓铺展。

自实施“全域美”建设计划以来，乐清南岳镇在保持特色的同时，大力实施产业集聚化和乡村振兴战略，奋力打造“临港新城”新格局，切实让环境“净”起来、百姓生活“甜”起来。

找准“航向” 引领乡村发展

系牢思想“卡扣”，心中有责“想干事”。要想做好事，必须要有一支党员铁军。

以党史学习教育为契机，南岳将美丽城镇建设与该镇“港口新城、宜居南岳”的定位和具有沿海悠久渔耕文化的历史文化基因有机融合，成立由书记担任组长、镇长为常务副组长，分管领导为组长，相关科室站成员共同协作的行动领导小组，通过开展党员责任岗等措施，引导党员参与社会管理、服务和建设，发挥其先锋模范作用。

此外，党员们还特地上门绘制“扶贫民情地图”，找准扶贫靶心，摸清帮扶需求。如今，“党建+”的探索已在南岳全面铺开，“党建+好班子”“党建+好服务”“党建+好乡风”等模式应运而生，让这一片绿水青山迸发出了前所未有的能量。

绿色为底 奏响共富乐章

明确发展“有路劲”，迈开脚步“能干事”。要实现共同富裕，夯实物质基础，其关键在于高质量发展。

针对南岳每个村子不同的发展条件，领导小组因地制宜大抓项目，夯实经济稳中求进的“基石”。据统计，2021年上半年，南岳镇已实现规上工业产值28亿元，累计增速47.5%；实现限上批零住餐业销售额1.2亿元，累计增速47.9%；实现限上社会消费品零售额累计增速128.8%，排名乐清市第一。

另一方面，秉持“绿水青山就是金山银山”理念，南岳大力发展美丽经济，高质量建设“临港新城、宜居南岳”，累计拆除各类违章建筑3.3万平方米，高标准完成“美丽田园”整治3400多亩，顺利创建2个省级垃圾分类示范小区，通过省级“美丽城镇”达标镇验收。

如今，美丽经济已成为南岳高质量发展的鲜明底色。以明星村杏湾渔村为例，约70亩农田分区块被种植上统一的花卉，形成一道瞩目的“渔村风景线”。此外，投资1200万元的大崧村“乡村振兴”系列项目、投资200万元的大崧村景观主题公园、投资400万元的沿海景观带二期项目……一张张“风景画”让南岳面貌焕发一新，也让当地百姓共享旅游发展红利，为当地产业的发展注入动力。

协同发展 提升群众幸福感

除发展经济之外，美丽乡村建设也是一项民心工程。近年来，南岳不仅在前期众志成城抗击疫情中取得决定性胜利，更是后期采用“零距离”驻点指导、“零障碍”畅通出行、“零盲区”补齐短板的“三零”服务模式，成为全市首批实现复工率100％的乡镇。

除此之外，南岳精准扶贫有序推进，累积支出最低生活保障金、特困经费等资金约116万元；移风易俗持续推进，全面落实疫情防控期间殡葬监管；城市品质不断提升，实现总投资2227万元的里一隧道改扩建工程全线贯通，深度推进建成区主要干道景观改造项目、东排河景观带绿化及亮化工程等8个“全域美”项目。

此外，南岳率全市之先建成镇级社会矛盾纠纷调处化解中心，全年共处理信访案件130件，实现历史积案100%化解，在处理村务“大小难易”事、群众“急难愁盼”事中实现自我提升。

奋进新时代，迈向新征程。以“唯实惟先、善作善成”的理念为引导，南岳全镇上下倍道兼程、倍速前进，党员群众积极参与，形成推动共同富裕的强大合力。（中欣）

(责编：赵竹青、陈键)