原标题：36名中西部地区青少年与杨利伟共同见证天舟三号发射

36名来自中西部地区的中小学生与杨利伟共同见证天舟三号发射。 郭瑜童 摄

9月17日至21日，“青春与星空对话”中西部青少年与载人航天面对面主题活动在海南文昌举行。20日，36名来自中西部地区的中小学生和航天英雄杨利伟在文昌航天发射场，共同见证天舟三号货运飞船成功发射。

本次活动由中国载人航天工程办公室指导，中国航天基金会主办，以中国航天基金会和中国航天科工二院二〇八所长期组织承办的中西部青少年航天圆梦系列活动为依托组织实施，来自四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆、湖南、广西、山西等十余个中西部地区，包括藏族、维吾尔族、回族等在内36名中小学生参加了活动。

学生用绘画表达对中国空间站的向往。 郭瑜童 摄

本次活动以“青春与星空对话”为主题，划分为童心绘梦、千里追梦、文昌圆梦、天舟载梦、星火传梦5个部分。从7月中旬开始，面向所选中西部学校分别围绕“我心中的空间站”“写给航天员的一封信”开展绘画和书信征集活动。

活动组织科普专家向相关学校教师开展航天科普、美术教育、写作课程等方面培训，指导学生用绘画、书信和录制视频等形式表达对空间站的向往、对航天员的祝福，以及对太空工作生活的好奇，点亮中西部青少年对航天的梦想，并拍摄了《星火》纪录片。

现场活动环节还邀请航天领域院士专家在文昌举行系列讲座，集中介绍中国航天事业的发展历程、辉煌成就和优良传统；邀请航天英雄杨利伟与中西部学生面对面，通过分享飞天故事，引领学生们树立远大理想、培养家国情怀、激发学习动力。

活动还邀请航天科普专家通过模型搭建等形式，讲授火箭、飞船、空间站等方面的科学知识，带领中西部学生在美丽的海滩放飞亲手制作的水火箭，并与清华附中文昌学校及文昌航天小学手拉手，共上一堂航天课，共画一幅航天画。

同时，本次活动结合天舟三号任务，组织中西部青少年走进文昌航天发射场，共同见证神箭腾飞的壮美时刻，引导他们近距离接触航天事业、全方位了解航天发展，在心中播下向往航天、热爱科学的“种子”。

据了解，后续，结合载人航天重大任务、重要活动，“中西部青少年走近载人航天活动”将持续开展，积极向广大青少年传递航天梦想，传播航天精神，在中西部地区青少年中推动兴起更大范围、更加深入的“航天热”，从而推动当地的科技教育发展，助力乡村人才和文化振兴战略实施。(马帅莎)

(责编：赵竹青、陈键)