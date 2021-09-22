王文博

原标题：多部门密集发声 系列稳外资举措将落地

《经济参考报》记者获悉，近期以来，商务部、国家发展改革委等部门接连对稳外资进行部署，从抓紧制订外商投资准入负面清单，推动扩大重点服务领域对外开放，到酝酿推出第五批重大外资项目，一系列扩大市场开放信号密集释放，其中一些举措有望于近期落地。相关部门进一步明确，将引导更多外资投向先进制造业、现代服务业，鼓励外资企业加大研发投入。

分析指出，中国市场，已成为很多知名跨国公司业绩增长的“主引擎”。接下来，更大力度开放政策的落地，将有力推动我国吸收外资稳存量扩增量，更好地发挥外资在科技创新和产业转型升级中的重要作用，提升我国产业整体国际竞争力，并推动外资企业分享中国发展红利。

今年以来，中国吸收外商投资一直保持良好势头。数据显示，今年1至8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元人民币（下同），同比增长22.3%，其中，高技术产业实际使用外资金额增长30.2%。同时，在华外企经营良好、利润增加。今年1至7月，规模以上外资工业企业营业收入、利润总额分别为15.94万亿元、1.33万亿元，同比分别增长21.6%、46.0%，明显好于2019年同期水平。

值得注意的是，中国市场开放加码的信号还在不断释放。“下一步，我们将推动加快构建更高水平开放型经济新体制，不断优化外商投资环境，支持外国投资者和外资企业在中国实现更好发展。”国家发展改革委外资司司长刘小南日前在国家发展改革委发布会上表示。

在具体举措上，刘小南介绍，将通过进一步缩减和完善全国和自贸试验区外资准入负面清单，放宽外资准入限制，为外商投资提供更加广阔的空间。推动重大外资项目落地实施，及时解决项目存在的问题，优化全流程服务，通过大的项目，以点带面，引导外资流入。“目前，国家发展改革委正会同商务部等部门抓紧制订2021年版外资准入负面清单，计划年底前出台。”刘小南说。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前表示，“十四五”期间，将持续扩大金融开放，进一步便利外资投资境内资本市场，推动服务业领域扩大开放。此前，商务部副部长王炳南也表示，将继续放宽服务业市场准入，推动扩大重点服务领域对外开放；制定全国版跨境服务贸易负面清单，提升跨境服务贸易制度型开放水平。

商务部研究院研究员聂平香对《经济参考报》记者表示，为了更好地稳外资，我国采取了多重措施，在稳存量扩增量上同时发力。稳存量方面，以重大项目为牵引，积极解决外资在国内经营面临的各类问题；扩增量方面，不断优化外资准入负面清单，缩减准入限制条目。“尤其是在开放限制较多的服务业部门，推出包括扩围服务业扩大开放综合试点，建设国家服务业扩大开放综合示范区，进一步放宽服务领域市场准入限制，同时更好地推动规则、制度、管理、标准等与国际对接等举措，为推动增量外资进入提供更好的开放环境。”

在稳总量的同时，优化吸收外资结构、提升吸收外资质量也成为接下来的政策发力点。近日在福建厦门召开的外资工作座谈会提出，要积极主动做好新形势下的外资工作，不断提升利用外资的质量和水平。要充分发挥外资在科技创新和产业转型升级中的重要作用，鼓励外资企业加大研发投入，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业。

相关部门已开始积极部署。商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将继续全力做好外资工作，推动更高水平对外开放，加大对外资企业和外资项目服务保障力度，依法保护外资企业合法权益，使外资进入中国后能够更加省心、放心、安心地发展，更好地发挥对产业的提升带动作用。

刘小南提出，要帮助外资企业融入新发展格局，特别是引导推动外资企业在碳达峰碳中和、新型基础设施建设和创新驱动发展等方面，更多把握投资机会，融入产业链供应链。他明确，实施好现有的重大外资项目，争取早日发挥作用。同时抓紧研究，适时推出第五批重大外资项目，重点支持外资加大对中高端制造、高新技术、传统制造转型升级、现代服务等领域和中西部地区的投资力度。

聂平香表示，随着我国进入高质量发展新阶段，对外资的要求不仅是保持数量稳定，还要更好地提升质量。“更大力度、更高标准开放举措的实施，将更好地释放超大市场规模优势，引导外资加大在华研发力度，流向高技术领域，更好地为经济高质量发展发挥作用。”她说。

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲对《经济参考报》记者表示，我国一系列稳外资措施部署，目标精准定位明确，稳存量扩增量并举，促“质”和“量”双提升。“更高水平的开放安排，无疑将有利于引导外资更多投向先进制造业、现代服务业等高新技术产业，推动我国深化供给侧结构性改革和经济高质量发展。”张菲说。

张菲进一步指出，以先进制造业和现代服务业为例，二者深度融合，将推进工业化进程，加快产业转型升级，提升我国产业整体国际竞争力。这一过程还将推动外资企业分享中国发展红利，实现与中国经济共同成长。

(责编：王震、陈键)