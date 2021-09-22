周圆

原标题：我国民用运输机场 覆盖92%以上地级市

民用运输机场是民航业发展的基础，近年来得到高速发展。民航局日前公布的数据显示，截至去年底，我国境内颁证运输机场达到241个，比2012年新增58个，民用运输机场覆盖92%以上的地级市，航空服务覆盖全国88%的人口和93%的经济总量。

民航局副局长董志毅表示，目前，以京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大机场群和国内十大国际航空枢纽、29个区域枢纽为骨干，以非枢纽和通用航空机场为重要补充的现代化国家综合机场体系已经基本建立。

作为综合交通运输体系的重要组成部分，民用运输机场在全面建成小康社会中，发挥着独特优势。数据显示，新增的58个运输机场，近50%位于脱贫地区，航空服务覆盖了82.6%的脱贫地区人口，脱贫地区的机场旅客吞吐量从2012年的约2800万人次增加到了2019年的7800万人次，增幅超170%。

(责编：王震、陈键)