钟源

原标题：科技部、国开行启动重大科技成果产业化专题债

记者从科技部获悉，《关于开展重大科技成果产业化专题债有关工作的通知》（以下简称《通知》）日前正式发布。《通知》提出，建立中央地方联动、多政策协同、多元化投入的推进机制，力争通过发行专题债为科技成果转化提供融资100亿元以上。

记者获悉，这份由科技部办公厅、国家开发银行办公室发布的文件指出，围绕重大科技成果转化、产业化规模化应用等，加强对重点科技创新地区、重点科技创新项目的金融供给，通过共同组织实施重大科技成果产业化专题债等工作，加强融资需求对接，引导社会资本支持科技成果转化、企业关键技术研发和科技型企业发展壮大。

值得关注的是，《通知》明确了重大科技成果产业化示范工程、“百城百园”行动、国家重大能力平台建设、创新联合体建设等四大重点支持方向。

具体来看，在重大科技成果产业化示范工程方面，以保障产业链、供应链稳定为目标，发行专题债用于支持重大科技成果产业化示范工程建设，突破一批核心关键技术，推动一批国家科技计划支持形成的重大科技成果加快转化落地，带动基础研究、应用研究和技术创新融通发展，加快实现科技惠及民生，形成推动经济增长的新动能。

而在“百城百园”行动方面，以支撑打造区域创新高地为目标，发行专题债用于支持“百城百园”行动的100个国家创新型城市（县市）和100个国家高新区，以及国家自主创新示范区等国家级、省级科技园区建设发展，加快推动一批先进适用科技成果在地方落地转化，引导地方走差异化的创新发展之路，建设各具特色的区域创新增长极。

在国家重大能力平台建设上，《通知》指出以支撑国家重大能力平台建设为目标，发行专题债用于支持国家技术创新中心、国家重点实验室、国家工程技术研究中心等国家级、省级科技创新基地，以及大学科技园、专业化众创空间等创新创业载体，打造核心技术攻关策源地、重大基础研究成果转化地、中小企业培育孵化地，推进国家战略科技力量整体提升。

另外，在创新联合体建设方面，要以提升企业技术创新能力为目标，发行专题债用于支持创新联合体有关企业及科技领军企业，促进各类创新要素向企业聚集，构建以企业为中心，高等学校、科研院所围绕企业创新开展科研活动、企业为主导推动创新发展的新模式。

“深化政银合作，加强组织保障。”《通知》要求，科技部和国家开发银行建立部行工作会商制度，双方按照“政府引导、开发性金融支持、市场运作”的原则，加强政策和资源的互动协同，共同推动重大科技成果产业化专题债的组织实施，对重大科技成果转化和产业化规模化应用项目进行滚动支持。

(责编：王震、陈键)