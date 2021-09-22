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民政事业在全面建成小康社会的进程中发挥着兜底夯基的重要作用。迈入新发展阶段，如何巩固脱贫攻坚成果兜底保障成果？如何健全基本养老服务体系、更好推进儿童福利事业？如何进一步发挥慈善事业的第三次分配作用？在日前国新办举行的新闻发布会上，民政部相关负责人对此一一作出回应。

“下一步将围绕巩固脱贫攻坚兜底保障成果，确保困难群众同步迈进小康社会，进一步促进全体人民共同富裕，不断改革和完善社会救助制度，更好地保障困难群众的基本生活。”民政部副部长王爱文表示。

具体来看，一是进一步完善社会救助兜底保障政策。实行低保渐退政策，对家庭人均收入超过当地低保标准的，给予一定时期的渐退期。二是开展巩固社会救助兜底成果“回头看”。会同乡村振兴局等部门适时利用数据库对比，及时甄别发现困难人口，对这些人中没有纳入兜底保障的，及时纳入兜底保障范围。三是加强低收入人口动态监测。四是要健全完善分层分类社会救助制度。五是大力提升基层服务能力水平。

“十四五”国家将健全基本养老服务体系，居家养老也有更多利好可期。民政部副部长高晓兵表示，在养老服务设施上，要在城市地区建立“15分钟圈”的养老服务圈。在农村要建立县、乡、村三级的养老服务网络。在丰富服务方式上，规范和继续推广相对成熟的家庭养老床位、农村互助幸福院、老年饭桌、居家养老的适老化改造。

高晓兵还透露，下一步，民政部要推动出台跨部门、跨领域相关规划、制度、办法，进一步满足未成年人保护工作的需要。推进儿童福利机构高质量发展，把其打造成养育、治疗、康复、教育、社会工作为一体的儿童福利机构。同时，推动对孤儿、事实无人抚养儿童的生活补贴按照经济发展水平动态增长。

此外，围绕进一步发挥慈善事业的第三次分配作用，王爱文表示，下一步民政部将完善慈善制度与政策。推动完善税收优惠和扶持政策，探索建立慈善行为的记录和激励机制。同时完善志愿者注册、服务记录等制度，完善慈善信托管理制度。通过这些激励政策和措施，进一步拓宽居民收入、社会财富向慈善事业涌流的渠道。要大力发展互联网慈善，推动慈善形式不断创新。同时，强化慈善的便利性、普及性和可及性，引导慈善资源向基层倾斜。

(责编：王震、陈键)