罗逸姝

原标题：央地重磅举措落地 严打证券市场违法行为

9月以来部分遭立案调查上市公司基本情况

数据来源：同花顺

针对资本市场财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，央地重磅监管举措接连落地。日前，证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议，强调继续聚焦相关违法违规行为。与此同时，包括上海、北京、新疆、湖南等在内的多地证监局也相继开展集中整治。随着“严监管”信号的持续释放，今年以来，一批重点领域的证券违法违规典型案件也进入处罚流程之中。

央地政策接连落地

9月16日，证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议，会议强调，强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行政与刑事执法司法合作，加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系，进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。

这并非监管年内的首次“喊话”。此前8月27日，国家网信办决定开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治行动，封禁关停一批充当“黑嘴”、社会反映强烈的“自媒体”账号。8月28日，微信、抖音、微博、优酷、快手各大平台也纷纷发布公告，针对自媒体违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等行为进行专项整治净化网络环境。

与此同时，各地证监局同样积极采取措施，对证券违法活动进行集中整治。9月8日，上海证监局网站发布消息，介绍了近期联合上海网信办开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作的相关情况。值得注意的是，为贯彻落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，证监会近期集中部署了专项执法行动，包括北京、上海、新疆、湖南、深圳在内的多地证监局相继开展全面集中整治并取得一系列进展。

债券市场方面也同样释放了严监管信号。9月17日，证监会发文称，坚决打击债券市场违法违规行为。下一步，证监会将深化与人民银行、发展改革委等部门的执法协同，进一步聚焦执法重点，坚持一案多查，依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等债券市场违法违规行为，严厉打击恶意“逃废债”行为，坚决维护债券市场公平和秩序，保护债券投资者合法权益。

大案要案惩治进一步强化

近年来，操纵市场、内幕交易等证券市场违法违规行为一直是监管部门严厉打击的重点，对于大案要案惩治进一步强化，一批重点领域的典型案件也进入处罚流程之中。

近日，浙江省金华市中级人民法院对吴承泽等人操纵市场等违法案件做出一审宣判，主犯吴承泽被判处19年，并处罚金7903万元，另有团伙14人被分别判处2-6年不等刑期，该案也创下了A股操纵市场案件刑期的最高纪录。吴承泽团伙曾在2016年10月份至2019年3月20日的595个交易日期间，通过抢帽子交易操纵股票465次，获利2.7亿元，资金型操纵（联合、连续交易操纵）7只股票，获利2.6亿元，合计获利5.3亿元。

除此之外，备受市场关注的乐视网财务造假、华晨债永煤债等债券信息披露违法违规行为均已受到相应处罚。首单证券纠纷特别代表人诉讼——康美药业证券虚假陈述责任纠纷一案已经启动。而康得新也已完成退市摘牌。

证监会此前发布数据显示，2020年以来，证监会依法启动操纵市场案件调查90起、内幕交易160起，合计占同期新增案件的52%；作出操纵市场、内幕交易案件行政处罚176件，罚没金额累计超过50亿元；向公安机关移送涉嫌操纵市场犯罪案件线索41起、内幕交易123起，合计占移送案件总数76%，移送犯罪嫌疑人330名。

从今年情况来看，相关部门对证券市场违法违规行为的打击力度不断加大。同花顺数据显示，截至记者发稿，今年已有涉及57家上市公司遭立案调查，被调查人类型涵盖了公司、公司高管以及公司股东，调查原因包括信披违规、内幕交易、短线交易、违反证券期货法律法规等等。

证监会强调，未来，要强化法治基础，在加大资本市场法治供给、畅通民事赔偿渠道、健全市场约束机制、加强资本市场信用体系建设等方面持续发力，加快构建中国特色资本市场法律责任制度体系。同时，要强化预期引导，充分发挥典型案件查处的警示作用，加快完善资本市场新闻舆论工作制度化长效化安排，督促各类市场主体牢固树立自觉崇法守信的理念，创造资本市场发展良好外部环境。

(责编：王震、陈键)