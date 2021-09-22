原标题：ATM“高光”渐褪 自助设备加速智能化改造

集提款、存款、转账等多种功能为一体的ATM（自动取款机），如今它的“高光”正在逐渐褪去。根据央行数据，我国ATM数量自2019年开始逐年下降，今年上半年保有量已跌破百万台。分析人士指出，随着移动支付和数字人民币的发展，ATM减少是必然趋势，但在适老化等需求下，也不会完全退出历史舞台。未来，银行自助现金设备将加速智能化改造，例如探索数字人民币和ATM机具融合等，以适应数字经济发展的潮流。

ATM机数量连年下降

数据显示，我国ATM数量持续减少。人民银行发布的2021年第二季度支付体系运行总体情况显示，截至今年二季度末，银行卡商户、联网机具、ATM的规模全部呈现下降趋势，银行卡跨行支付系统联网商户2403.32万户，较上年末下降16.97%；联网机具3273.33万台，较上年末下降14.6%；ATM机具98.67万台，较上年末下降2.68%。

实际上，我国ATM数量下降的趋势在2019年就开始出现。根据人民银行发布的支付体系运行情况，截至2018年末，全国ATM机具为111.08万台；2019年末，ATM机具为109.77万台，较上年末减少1.31万台；2020年末，ATM机具数量为101.38万台，较上年末减少8.39万台。

ATM使用率也在显著下降。记者近日在北京市西城区某国有银行自助网点观察发现，在约半小时时间内，仅有1名用户使用ATM自助设备。某银行网点大堂经理告诉记者，这种现象并不鲜见。

ATM减少的同时，相关企业经营受到直接冲击。国内ATM市场占有率第一的生产商广电运通半年报显示，2020年公司实现营业总收入64.1亿元，同比下降1.3%；实现归母净利润7亿元，同比下降7.6%。金融自助设备供应商御银股份半年报，上半年该公司实现营业收入41616765.91元，同比下滑62.36%，主要系ATM销售收入、技术服务收入减少所致。

数字化趋势下现金流通逐渐减少

接受采访的专家表示，ATM机具保有量下降的背后，反映了数字支付的发展趋势。

与ATM机具保有量形成鲜明对比的是，移动支付业务量保持增长态势。人民银行数据显示，二季度，银行共处理电子支付业务673.92亿笔，其中，移动支付业务370.11亿笔，金额117.13万亿元，同比分别增长22.79%和10.32%。

中国银联今年2月发布的《2020移动支付安全大调查报告》显示，98%的受访者将移动支付视为其最常用的支付方式，较2019年提升了5个百分点。其中，二维码支付用户占比达85%，相较2019年增加了6个百分点。

“当前更多的人利用移动支付和在线支付的方式来作为日常支付手段，未来数字人民币也将在一定程度上替代现金的使用。这使得实物现金流通逐渐减少。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林说。

易观高级分析师苏筱芮表示，ATM数量下降的背后有两类原因，一是银行网点数量的减少，大部分ATM与银行网点相伴相生，会因银行网点数量而受到影响；二是银行加强线上化服务的发力，银行App服务、微信服务、网站服务等渠道逐步成为ATM的替代品。

机具加速智能化改造

分析人士指出，虽然ATM机具保有量持续减少，但不会彻底消失，未来设备智能化改造将是趋势，将现金机具的功能整合成新的金融智能终端。

盘和林表示，ATM不会退出历史舞台，其一，实物现金不会退出历史舞台，一方面，适老化需求要求银行保有现金机具，以提供传统工具；另一方面，现金依然是法定货币，在一些场景中，现金的作用依然无可替代。其二，ATM将向综合化的智能金融终端过度，银行可以实现无人化和少人化，减少网点占地面积，同时延伸银行的业务触点，通过嵌入式功能模式，未来ATM现金机具也可以和很多智能化城市设施相结合，成为全新的金融功能终端。比如，数字人民币未来可以和ATM机具融合，可以通过ATM将现金和数字人民币进行转换。

实际上，银行ATM等硬件设备已经开始相关升级改造。广电运通在2021年上半年财报中称，已与多家银行开展数字人民币ATM兑换测试；参与长沙银行数字人民币核心业务系统建设，助力长沙银行完成与城银清算和发币机构的对接等。

苏筱芮表示，不少ATM服务商的业绩因产品需求大幅减少而受挫，不过，一些智能现金自助设备的需求却有所上升，因为伴随着“智慧网点”、“无人网点”、“数字人民币ATM”等项目推进，一批具有智能化、一体化特点，应用了最新技术的设备逐步进入市场。

“未来银行金融零售一方面需要顺应数字经济发展的潮流，对业务流程及终端设备实施数字化转型，另一方面也需要洞察用户的实际需求，从用户体验提升、用户价值挖掘等层面切入来实现用户的留存”。苏筱芮说。

(责编：王震、陈键)