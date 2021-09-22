向家莹

中国银行业协会近日发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2021）》（以下简称《蓝皮书》），共分七章，以展现银行卡产业疫情下的责任与贡献为主线，从银行卡产业发展、规范运营、产品与服务、数字化转型、风险管控、责任与贡献等多个方面介绍了2020年我国银行卡产业各项工作举措和工作成果。《蓝皮书》显示，截至2020年末，全国银行卡未偿信贷余额合计7.91万亿元，比上年增长4.2%；银行卡欺诈率为0.75BP，较上年下降0.12BP，连续四年下降。

《蓝皮书》显示，中国银行卡产业保持稳健发展，银行卡欺诈率连续四年下降，风险水平总体可控。2020年，受疫情影响，全国银行卡发卡增速放缓，交易规模小幅收窄，产业各方统筹推进防范化解重大风险，总体欺诈率进一步下降，风险水平总体可控。

发卡方面，截至2020年末，全国银行卡发卡量累计89.8亿张，当年新增发卡量4.5亿张，同比增长5.3%。交易方面，2020年，全国银行卡交易金额合计792.8万亿元，同比下降3.6%。受理方面，截至2020年末，全国受理商户累计2894.8万户，同比增长22.5%；受理机具累计3833.0万台，同比增长24.1%。风险方面，截至2020年末，全国银行卡未偿信贷余额合计7.91万亿元，比上年增长4.2%；银行卡欺诈率为0.75BP，较上年下降0.12BP，连续四年下降。

银行卡数字化转型也有明显进展。《蓝皮书》表示，支付结算方面，产业各方坚持“引进来”和“走出去”并重的全方位对外开放，继续探索金融科技应用，产品数字化创新，提升移动支付便捷性。App渠道方面，拥抱客户“非接触”服务需求，积极构建线上综合金融服务平台，提升运营效率，提供“时刻在线”的金融服务。

《蓝皮书》中还提到，2020年各商业银行认真落实中国人民银行《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》相关要求，布局金融科技，提速条码支付互通进程，逐渐打通市场上各类条码支付的服务壁垒，提升了我国居民日常消费的便捷性。

防风险方面，《蓝皮书》指出，中国银行卡产业加强风险防控，配合有关部门整治电信网络诈骗风险、共债风险、欺诈风险等，推动全产业健康发展。《蓝皮书》称，2020年，面对复杂严峻的内外部形势，中国银行卡产业加强风控合作，多措并举提升风控效果，坚决防范化解重大风险。在风控挑战方面，产业各方围绕借记卡电信网络诈骗风险、违法使用账户风险、信用卡共债风险、欺诈风险等积累经验。风控创新方面，聚焦反洗钱管理、授信管理、欺诈风险防控、资金流向管理，持续扎牢风控“篱笆”。

《蓝皮书》显示，展望未来，在新发展格局下，中国银行卡产业需把握时代的机遇，实现运营转型发展。一是继续全面提升风险防控能力，加强金融科技与银行风控的结合，优化行业自律机制，有效防范和打击银行卡欺诈、反催收联盟等，完善风险管理体系；二是深入服务实体经济和普惠民生领域，持续开拓新市场新业务，拉动内需扩大消费，加快产业数字化转型；三是始终以客户为中心，坚持金融为民，以生态圈整合更多服务资源，为消费者提供便捷高效、智能贴心的精细化服务。

(责编：王震、陈键)