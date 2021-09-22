袁 勇

原标题：数字经济成国际竞争主赛道

数字经济发展到今天，已经成为国际竞争的主赛道。近年来，世界各国特别是主要经济体纷纷出台中长期数字化发展战略，加快发展数字经济，构建数字驱动的经济体系，力争赢得未来发展和国际竞争的主动权。

在数字经济时代，信息和知识普遍以数字化的形式产生、保存、传播和利用，数据也因此成为新的生产要素。因此，要发展好数字经济，用好数据资源是重中之重。实现数据资源的价值最大化，一方面要做好数据资源的挖掘和应用，另一方面要做好数据资源的保护。

数据资源应用价值巨大，且容易形成规模效应。通过对数据资源的探索利用，可以推动更多新兴技术、新兴模式、新兴产业诞生和发展，也可以实现数字经济与传统产业的深度融合，推动传统产业转型升级。在这方面，中国已有许多经验和成果，未来应进一步加大数字技术研发力度，推动产业数字化转型和创新发展，占领数字经济国际竞争制高点。

加强数据保护是实现数据资源价值的重要保障。在数据的产生、获取和应用日益广泛的同时，数据滥采滥用现象也越发突出，不少企业通过侵害公众隐私攫取不当收益，对此类现象应加强监管，为数字经济营造良好的发展环境。

此外，数据已经成为国家基础性的战略资源，数据主权问题也事关国家总体安全。西方发达经济体正在从主导数字贸易规则制定等方面不断发力，争夺数字科技优势地位，谋求在国际数字经济竞争中抢得主动权。中国在实现自身数字经济蓬勃发展的同时，也要注意保护数据主权安全，同时要通过“一带一路”等合作平台加强数字经济国际合作，与其他合作伙伴一道积极参与数字贸易国际规则的制定，推动各国共享数字经济红利。

(责编：赵超、陈键)