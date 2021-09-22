王金虎

原标题：良种配良方 丰收有希望

9月19日，在连绵的秋雨中，山东聊城市冠县贾镇荆楼村种粮大户荆兆洪冒雨查看玉米地是否有积水。

“茎秆粗壮，叶色浓绿，叶片宽大肥厚，今年丰收是板上钉钉了。”荆兆洪随手掰下一个玉米棒：“今年俺种的是增产潜力大、抗逆性强的‘登海605’‘郑单958’等品种，再过20多天就可以收了。”

良种买到手，技术跟着走。据冠县农业技术站站长张鲁江介绍，他们根据当地土壤、气候、种植模式等，指导农民选用对路品种及配套技术，全县玉米优良品种覆盖率达到98.5%。“去年，俺种粮一年的纯收入在50万元左右，今年肯定会更多些。”荆兆洪脸上满是笑容。

去年，临沂市郯城县原沙墩乡种粮大户王洪涛种了825亩玉米，总产90多万斤，一斤价格在1.13元左右，当季卖了100万元。老王土里掘金，震惊了四里八乡。“由于县里的新品种我先种，县农技站派技术员跟踪观察指导，提前测土配方施肥，大大提高了产量。”王洪涛说。

近5年来，郯城县先后选育出19个省级或国家级审定的农作物新品种，累计引进筛选出适宜当地推广种植的农作物新品种50多个，示范推广了稻麦良种全程机械化生产技术、水稻机插秧技术、小麦宽幅播种技术、玉米一增四改栽培技术等一系列绿色高产高效栽培技术，确保良种良方配套，全县小麦、水稻、玉米三大作物良种覆盖率达到100%。

“大豆一直是我们这里的优势作物，麦子收完之后，我们马上播种了大豆。7000亩地还没种完，就被客商预定完了。为啥？还不是因为大豆品种好。”在济宁市嘉祥县梁宝寺镇四合村，捻着籽粒饱满的豆荚，嘉祥金平家庭农场场主曹金平自豪地说。老曹选用的是当地育种企业培育的“圣豆5号”，它曾刷新了黄淮区域大豆大田测产高产纪录。

嘉祥县委书记周生宏告诉记者，种子是农业“芯片”，嘉祥县以种业带产业，全力做大做强“嘉祥豆种”区域公共品牌。全县规模农作物种子企业达到22家，其中有自主育种能力企业7家，呈现“育繁推”一体化的产业集群式发展。县域大豆良种繁育面积达到18万亩，辐射带动周边县市制种30万亩，年繁制种量约1.5亿斤。

连续7年粮食总产量破千亿斤的粮食大省山东，优良品种对粮食增产的贡献率达到了47%以上。据农情调度显示，眼下，山东玉米苗情长势是近年来较好的一年。在夏粮面积增加90.1万亩的基础上，秋粮播种面积比上年增加17.5万亩，有望超额完成国家安排的12440万亩的任务目标。

(责编：赵超、陈键)