李华林

原标题：“牛散”再牛也要讲规矩

又有“牛散”落网。近日深圳证监局与公安机关开展联合行动，成功查办一起“牛散”联合“黑嘴”操纵股票案，一举将位于广东、湖北、河南等地14名主要涉嫌犯罪人员抓获归案，其中7人已被批准逮捕、4人取保候审。

投资者对“牛散”并不陌生，在A股1.92亿投资者中，绝大多数为小散户，但其中有少数人群，虽为非机构的自然账户，但往往资金量较大，选股能力和盈利能力非凡，被戏称为“牛散”。

股市是一个讲规矩的地方，如果是遵纪守法，凭真本事吃饭，即便赚得盆满钵满，也无可厚非。但有些“牛散”并不满足于正常的投资交易，在巨大利益诱惑的驱使下，逐渐走上恶意操纵市场的不归路。比如，有的“牛散”与机构投资者相互配合，释放虚假市场信号，通过炒作特定股票，快速拉抬后封涨停等，获取非法收益；有的“牛散”与“黑嘴”串通一气，通过社交软件拉人“圈粉”，进行推股、荐股，然后反向完成出货，获取高额收益。

“牛散”的这些行为，严重破坏了公平有序的资本市场秩序，致使A股市场“妖股”频出，投机炒作风气不绝。一些散户热衷于追捧“牛散”，信奉“股不在好，有庄则灵”的投资理念，期冀紧跟“牛散”“搭便车”赚钱。殊不知，“牛散”的生财之道正是通过拉高股价收割散户来赚钱，指望靠“牛散”寻找发财机会，无异于与虎谋皮。现实中，不少投资者因为高位跟买而损失惨重。

“牛散”再牛也要讲规矩，对于不讲规矩的市场秩序破坏者，监管部门从来都是零容忍，依法予以严厉打击、严厉惩处。

近年来，在严监管之下，“牛散”们行为明显收敛，行事更为隐蔽，不少“牛散”转为线下“圈粉收割”。要完全杜绝此类行为，监管部门还需升级监测手段，加大处罚力度，应充分利用大数据平台对异常交易账户进行精准监测，一旦发现违法违规行为立即进行查处，让违法成本远远高于违法所得。

天下没有免费的午餐，散户投资者更要加强自我保护，对于市场上的所谓“股神”要提高警惕，提升识别各种操纵手法的能力，切忌跟风炒作，避免不必要的经济损失。

(责编：赵超、陈键)