冯其予 吉蕾蕾

原标题：跨境电商发展步入快车道

首届中国跨境电商交易会今年在福建省福州市举行，采购商在一家3C产品展位前了解展出商品。 新华社记者 林善传摄

从9月开始，通过义乌或是深圳核心产业带集货仓揽收的包裹，能够从就近航空口岸直飞东南亚目的地，“多数包裹能实现门到门3日达，最快48小时内便可送到消费者手上”。

这是百世国际不久前在2021年中国国际服务贸易交易会上正式推出的中国至新马泰特快跨境物流服务。业务精准指向东南亚跨境电商生态多极化趋势，展示我国跨境电商继续保持良好势头，成为外贸快速增长中的新支点。

“今年1月至6月，跨境电商进出口额为8867亿元，同比增长28.6%。”日前举行的“2021中国电子商务大会”跨境电商论坛上，商务部外贸司副司长张力表示，跨境电商已成为我国发展速度最快、潜力最大、带领作用最强的外贸新业态。

激发市场活力

近年来，在互联网与经济全球化深度结合的背景下，全球贸易业态发生重大变革，以跨境电商为代表的“数字贸易”新经济形态实现了从无到有、由小变大的快速发展。

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫日前表示，我国支持跨境电商发展的系列措施，极大地激发了跨境电商的市场活力，对全球跨境电商市场起到了拉动作用，使无数中小微企业和从业者直接融入全球产业链供应链，直接进入全球性消费市场。

“跨境电商以其低成本、高效率、突破时空限制的独特优势，受到全球消费者的青睐。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，近年来，我国跨境电子商务交易规模继续保持增长态势，已经成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川认为，借助互联网平台，跨境电商等新贸易模式极大满足了供求双方的信息对称，也提高了双边贸易的效率。同时，由于我国产品体系完备，可以较大规模、较为集中地为其他国家提供产品供给，降低进出口成本，从而满足消费者和投资者的需求。可以说，海量优质优价的产品，也是我国跨境电商飞速发展的原因所在。

在去年新冠肺炎疫情对全球供应链和传统经贸活动造成深刻冲击的情况下，中国跨境电商逆势而上，全年实现进出口额1.69万亿元，同比增长31.1%，比五年前的规模增长了近10倍，有力支撑了我国进出口贸易增长。今年7月，国务院办公厅出台《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，再次释放跨境电商领域重大政策利好。

完善制度框架

2015年以来，我国分5批设立105个跨境电商综合试验区，基本覆盖全国，跨境电商先行先试的“试验田”规模不断扩大，陆海内外联动、东西双向互济的发展格局进一步完善。

“商务部等部门通过积极探索，形成了近70项成熟的经验做法，搭建了以‘六体系两平台’为核心的跨境电商制度框架。”洪勇介绍说，如我国“清单核放、汇总统计”的报关模式提高了通关效率，核定征收等跨境电商税收优惠政策大大减轻了企业负担。跨境电商B2B出口监管试点、零售进口试点范围持续扩大。跨境电商零售进口商品清单进一步优化，更好地满足了国内消费需求。此外，出台了一系列关于跨境电商进出口退换货管理规定，消费者退换货更加方便。

在北京师范大学经济与工商管理学院教授、国际经济与贸易系主任魏浩看来，对跨境电商的支持政策要着眼于跨境电商发展的痛点和难点，提出符合企业期望的务实举措，“既要解决制约发展的短期问题，也要重视长期发展的基础建设和机制体制的完善”。

从短期来看，要高度重视海外仓建设问题，围绕强化主体培育、推动数字化发展、加强标准建设、完善海外仓网络四个方面展开工作，以多种投融资方式、加大出口信用保险等支持海外仓建设。另外，要不断完善跨境电商进出口退换货管理政策，缓解企业特别是中小企业的经营压力。

从长期来看，要研究制定跨境电商知识产权保护政策、完善财税等各类支持政策、大力培育大型国际物流企业、探索建设海外物流智慧平台、建设自主大型国际电商平台、加强基础设施建设等，从而为跨境电商的长远发展奠定坚实基础。

应对发展风险

当前，我国跨境电商在海外发展也遇到一些瓶颈。由于各国法律、文化、商业习惯不同，跨境电商商家会碰到各种风险与挑战。

“这是行业发展过程中必然要面对的问题。”洪勇表示，有些跨境电商商家因为涉嫌刷单、刷评论等行为违反平台规则，遭到跨境电商平台强制性大规模下架。另外，受新冠肺炎疫情反弹影响，国际海运价格节节攀升，跨境电商企业利润也受到严重挤压。

“这些问题凸显了我国跨境电商稳定发展、快速发展、长期发展的基础不稳、机制体制不完善、发展环境仍需优化。”魏浩认为，造成这些问题的主要原因是，缺少自主电商平台特别是具有较大国际市场份额大平台的支撑，与跨境电商快速发展相适应的国际物流运输能力不足，对欧美等发达国家相关规则的了解不充分，对知识产权保护的重视程度需要提高，应对国际风险的意识不强、能力不足。

魏浩表示，应加快建设跨境电商线上综合服务平台，减轻企业的负担并提高效率；要高度重视风险防控等监管问题，规范行业发展，增强行业应对风险的能力；稳步推进跨境电商综合试验区建设，为跨境电商的未来发展提供引领作用，并积极做好跨境电商综合试验区成熟经验做法向全国的复制推广。

谈到未来跨境电商的发展，洪勇认为，应重点关注海外仓功能、知识产权保护以及跨境电商国际规则建立等问题。目前，大多数海外仓不具有提供通关服务、供应链金融服务、售后服务、个性化服务等功能。同时，跨境电商卖家出海中一些产品涉及知识产权侵权问题，也在一定程度上影响中国卖家的整体形象。由于各国跨境电商发展重点、利益诉求不同，目前还没有形成统一的跨境电商国际规则。我国应积极参与跨境电商国际交流和规则探索，在多双边合作机制中，推出跨境电商“中国方案”。

(责编：赵超、陈键)