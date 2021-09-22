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电力建设市场趋向多元低碳

顾 阳
2021年09月22日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：电力建设市场趋向多元低碳

　　截至8月底，青海—河南±800千伏特高压直流工程已累计向华中等地区输送“绿电”156亿千瓦时。

　　新华社记者 陈 凯摄

　　“在国内电力工程建设市场方面，我国电力行业供需多元化格局越来越清晰，结构低碳化趋势越来越明显，未来国内煤电预计将会重点布局我国西部和北部地区。”在日前举行的《中国电力建设行业年度发展报告2021》发布会上，中国电力建设企业协会常务副会长李斌说。

　　作为电力建设行业首份年度发展报告，《中国电力建设行业年度发展报告2021》全面总结了电力建设行业发展状况，并就市场拓展、营商环境优化等提出建议。

　　报告指出，可再生能源将从原来能源电力的增量补充，转变为能源电力消费的增量主体。电力行业企业将多措并举促进清洁能源发展。未来，氢能有望在解决能源危机、环境污染等问题方面发挥重要作用。

　　数据显示，2020年全国主要电力企业合计完成投资10189亿元，同比增长12.0%，其中电源工程建设完成投资5292亿元，同比增长29.5%；电网工程建设完成投资4896亿元，比上年下降2.3%。

　　在电力工程建设方面，2020年全年电源工程在建项目2030个，总装机容量42948万千瓦；电网工程在建项目共计3936个，总变电容量51625万千伏安，总线路长度79367千米。

　　“从区域分布看，受经济发展程度和国家补短板政策因素的影响，2020年电力建设项目成交总金额倾向于市场更加开放的东部地区。”中国电力建设企业协会行业部主任石玉成说。

　　在国际市场方面，2020年我国主要电力企业对外直接投资总金额78.5亿美元，同比增长84.3%。值得关注的是，2020年中国企业在境外电力工程建设领域新签合同金额507.3亿美元，同比下降7.6%，但主要电力企业境外新签合同金额271.7亿美元，同比增长12.8%。

　　“国际电力工程建设市场方面，东盟是全球能源消费增长最快的地区之一，年均增速约6%。”石玉成表示，燃煤发电仍是东盟地区主要的发电方式，随着绿色能源转型的推进，可再生能源、天然气等清洁能源将成为其电力建设新的增长点。

　　受新冠肺炎疫情等因素影响，各类电建企业在营业收入、净利润、资产负债率等方面都有不同变化。其中，火电、水电、送变电、监理和调试企业在总营业收入均实现不同程度的增长，但除送变电企业外，其余类别电建企业净利润均有所下降。

　　“十三五”期间，共有144项电力工程荣获“国家优质工程奖”、23项电力工程荣获“中国建设工程鲁班奖”。“仅2020年中国电力工程就创造了8个世界第一，并有多项世界之最的电力工程正在建设中。”李斌说。

　　电力建设行业快速发展的同时，依然存在招投标市场运行不规范、监理行业责权利不对等、行业市场营商环境不健全等现象，部分电力建设企业运营中存在转型任务重、签约转化速度不高、合同风险防范意识不强等共性问题。

　　李斌认为，一方面需要政府、行业协会采取宏观措施，从战略规划、顶层设计的角度开展政府监管、行业自律与协调予以解决，另一方面需要企业在提质增效、挖潜增收、风险防范等方面采取相应对策予以化解。

(责编：赵超、陈键)

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