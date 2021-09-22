原标题：国产自主AI技术再上新台阶

当下，新一轮科技革命和产业变革到来，人工智能技术成为第四次工业革命的核心驱动力量。“十四五”规划指出，要瞄准人工智能等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。在此背景下，企业作为市场主体与科技创新主体，成为打好人工智能核心技术攻坚战和产业基础高级化、产业链现代化攻坚战的关键。已在人工智能领域布局十余年的百度，宣布将人工智能多年技术积累和产业实践的集大成“百度大脑”升级为7.0，实现了能力的全面提升，兼具“融合创新、降低门槛”两大显著特点。

“目前以人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，驱动新一轮科技革命和产业变革，在新的发展阶段，人工智能技术越来越复杂，融合创新正在成为新常态；同时，随着人工智能技术在各行业的渗透，面向不同应用场景，降低门槛也变得越来越重要。”百度集团副总裁吴甜在9月13日的“AI面对面”媒体沟通会上表示。

“融合创新”涵盖四个方面。在知识与深度学习融合创新方面，打造了拥有5500亿知识的多元异构超大规模的知识图谱，发布“知识增强大模型”——ERNIE（文心）3.0，将大规模知识和海量的数据进行联合训练，从而具有更丰富的知识；将语言理解和语言生成统一训练，从而具备更强大的语言理解、推理、文学创作等能力。文心曾一举刷新54个中文 NLP任务基准，其英文模型在国际权威的复杂语言理解任务评测SuperGLUE上，登顶全球榜首，首次突破90分大关，刷新榜单历史，超越人类得分。

在跨模态多技术融合创新方面，通过融合了语言、语音、视觉等不同模态的技术，得以像人类一样，实现对复杂真实场景的跨模态深度语义理解，进而获得对真实世界的统一认知。基于这一技术能力，在视觉常识推理、视觉问答、引用表达式理解、跨模态图像检索、跨模态文本检索5项典型多模态任务中刷新了世界最好效果，并在多模态领域权威榜单视觉常识推理任务（VCR）上超越微软、谷歌、Facebook 等机构，登顶榜首。

与此同时，将人工智能技术深入到实际应用场景中，与场景融合创新。目前，AI已经在搜索、同声传译、办公会议等应用场景，以及工业制造、能源、金融、城市、媒体、医疗等领域释放价值。比如，智能质检让工作效率倍增，电网智能巡检可及时防范意外险情，7×24小时工作的数字员工已在金融机构上岗，渣土车等城市治理难题在AI大脑面前迎刃而解。

在软硬一体融合创新方面，其自研的AI芯片百度昆仑，针对语音、自然语言处理、图像等AI技术优化，可支持飞桨等深度学习框架，灵活支持训练和预测，使得AI模型计算效率更高、应用效果更好；针对远场语音交互研制的鸿鹄芯片，让人与汽车、智能家居等设备的语音交互更便捷、更流畅。

“融合创新”正在使百度AI能力变得越来越强。过去几年，被《哈佛商业评论》认为是“中国AI领域投入最早、技术最强、布局最完整的企业”，入选“2019全球AI公司五强”榜单，还连续两年入选《麻省理工科技评论》“50家聪明公司”。在过去一年的CVPR、ECCV、NeurIPS、INTERSPEECH等全球顶级的人工智能学术会议和相关竞赛上，AI拿下近30次冠军；截至2020年底，已为国际AI顶会贡献260多篇学术论文，AI学术国际影响力不断提升。

但技术创新的价值需要在引领经济社会高质量发展中体现。如何让前沿的AI技术更易用？“降低门槛”正是百度大脑7.0的另一特征。“降低门槛”主要通过核心基座“飞桨深度学习”平台来实现。飞桨是其自主研发、国内最早开源开放、功能丰富的产业级平台，一直致力于满足不同行业、不同阶段、不同类型开发者的需求。

“从飞桨与伙伴合作过程中观察到的路径来看，企业应用AI的过程可以分为AI先行者探路、AI工作坊应用、AI工业大生产三个阶段。飞桨以全面而丰富的技术、功能、产品和服务，支持着合作伙伴应对各个阶段的困难，实现阶段的跃迁，将AI越来越多且深入地引入到自身业务中。”吴甜表示。

除了提供丰富工具，帮助开发者快速、高效地使用AI技术，还以飞桨为创新基座，联合学术界和产业界，共同培养会算法、懂业务、知工程的复合型AI人才，现已构建起涵盖学习、实践、比赛、认证、就业在内的全周期服务体系。截至目前，飞桨已有来自于各行各业的360多万开发者，开发了40万个AI模型，累计服务13万企事业单位。

当前，各行各业正在经历AI技术驱动的产业智能化转型升级。在工业领域，打造安全可控的工业智能基础设施，赋能设计研发、生产制造、供应物流、销售经营等环节，助力企业降本增效、绿色双碳、智能升级。在金融领域，数字员工、远程银行、智能营销等智慧金融应用正在加速落地，助力审核、风控、客服等环节提质增效，助力中国金融基础设施与服务升级。

基于百度大脑技术的智慧城市解决方案，正在雄安洞察城市发展，在丽江实现城市大脑精准治理，在上海张江为产业赋能，在成都落地智能无感停车应用。灵医智惠的循证AI赋能基层医疗，联合爱尔眼科医院打造眼底筛查机，让眼疾筛查更便捷；在湖北省基层医院落地辅助诊疗，让优质诊疗更可及；落子国家级糖尿病医防融合试点，让慢病管理更规范。

当今世界，科技创新已经成为各国重点战略布局与国际间争夺生存权、发展权、话语权的焦点。“十四五”规划明确指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技创新正在被赋予引领国家发展全局的重要角色。

分析人士指出，以人工智能为代表，由企业主导的中国自主科技创新力量不断壮大，有利于我国在人工智能驱动的新一轮产业变革中掌握更多主动权，加速前沿技术向先进生产力转化，建立国际竞争新优势，抢占智能化时代的经济发展高地。

(责编：赵竹青、陈键)