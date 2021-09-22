彭江

原标题：证券市场“最重量刑”的警示意义

去疴当用猛药，治乱需用重典。证券市场“最重量刑”落地，必然会对资本市场违法犯罪行为形成强大震慑。对于证券市场参与者来说，要树立正确的投资理念和法治意识，如果还想通过操纵市场等行为来获取不义之财，最终受害的必然是自己。

近日，A股首例利用盘后票实施抢帽子操纵的案件一审宣判。相关责任人被判处有期徒刑19年，创下A股操纵市场案件刑期的最高纪录。

盘后票指的是股市收盘后才推荐的股票。荐股者向个人投资者推荐盘后票的背后，隐藏着一条从信息发布、推广到交易和配资的完整黑色产业链。抢帽子交易操纵指的是证券行业从业者买卖或者持有相关证券，并对该证券或其发行人、上市公司公开作出评价、预测，以便通过期待的市场波动取得经济利益的行为。在本案中，相关人员正是提前买入相关股票，并通过盘后票推广，吸引散户买入，推高股价，反向卖出获利。

财务造假、操纵市场、内幕交易、“黑嘴”产业链，是资本市场的顽疾重疴。去年施行的《操纵市场司法解释》，降低了操纵市场入罪和加重处罚的门槛。今年出台的刑法修正案（十一），进一步明确了抢帽子操纵的适用情形，对操纵市场犯罪的打击惩戒力度不断加大。去疴当用猛药，治乱需用重典。证券市场“最重量刑”落地，必然会对资本市场违法犯罪行为形成强大震慑。

形成强大震慑需要合力构筑。9月16日，中国证监会牵头最高人民法院、最高人民检察院等部门成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。会议强调，强化大要案惩治，继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，强化行政与刑事执法司法合作，加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系，对资本市场违法犯罪行为“零容忍”。

依法从严打击证券违法活动，对建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以及服务经济高质量发展具有重要意义。证券监管部门正全面落实“零容忍”的执法理念，加大对欺诈发行、财务造假、市场操纵等恶性违法违规行为的打击力度，对有关机构和个人的责任追究一抓到底；贯彻落实新证券法和刑法修正案（十一），配合修订证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准，出台欺诈发行股票责令回购等配套制度；依法从严加强对上市公司、中介机构等各类市场主体的日常监管，优化市场生态。

前车可鉴。对于证券市场参与者来说，要树立正确的投资理念和法治意识，在法律法规允许的范围内，开展正当的投资活动。如果还想通过操纵市场等行为来获取不义之财，最终受害的必然是自己。

(责编：赵超、陈键)