原标题：超30家券商支持北交所预约开户

北京青年报记者了解到，截至9月20日18时，已有超过30家券商宣布支持北交所预约开户。自9月17日晚明确个人投资者参与北交所股票交易的“准入门槛”以来，截至9月19日18时，已有近20家券商的APP支持北交所预约开户。这意味着一天时间，就有10家券商开通预约用户。

北交所个人投资者资金准入门槛较现有精选层打了五折，投资者跃跃欲试。有头部券商表示预约成功人数已过万。

9月17日，《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》正式出台，明确个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元、同时具备2年以上证券投资经验，机构投资者准入不设置资金门槛。投资者即日起可预约开通北京证券交易所交易权限。

自北交所9月17日发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》以来，加班加点上线北交所预约开户功能的券商已经不少。

这相当于按下了券商备战北交所的展业“快进键”，尽管适逢中秋假期，不少券商仍火速推出北交所预约开户功能，截至发稿至少有30家券商宣布支持北交所预约开户。其中，在北交所发布相关制度5个小时后，中信建投证券18日凌晨火速上线了北交所预约开户功能，投资者可7×24小时在线申请预约开户。

根据规定，北交所个人投资者的资金门槛为50万元，机构投资者无门槛。随着北交所投资门槛下调，为把握“专精特新”机遇，投资者更是跃跃欲试。

有证券机构对于北交所开户数量给出乐观判断，安信证券预计开通北交所户数或在332万户-789万户之间，华安证券预计北交所设立后投资者户数可达400万户以上。

据北青报记者了解，目前有头部券商预约成功人数已过万。

火速响应政策背后离不开券商前中后台业务线大量的准备工作，主要涉及的是获客和系统搭建层面。

更多券商正在积极开展北交所的开户推广，即便是中秋假期，券商的“朋友圈”仍在抓紧“营业”。与此同时，线下营业部也在同步发力，营业部组织骨干成员设立了咨询专岗，系统性学习了相关规定和开户规则，为来电咨询的客户答疑解惑。

国金证券相关负责人表示，自北交所相关政策发布以来，咨询新三板业务的客户明显增多，从9月6日起客户咨询量增加一倍左右。主要咨询问题包括：如何开通新三板权限，如何参与北交所交易，以及何时可以正式开始交易等。

市场人士指出，北交所适当降低个人投资者门槛，有利于交易流动性进一步改善，也给予符合条件的投资者更多投资选择。但是，北交所上市公司主体是创新型中小企业，它们的经营业绩和股价波动大，监管层需要引导证券公司充分做好投资的风险提示。（记者 刘慎良 统筹/余美英）

(责编：赵竹青、陈键)