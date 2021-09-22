周 琳

原标题：公募基金为何开启限售模式

随着近期结构性行情的出现，不少公募权益类基金由于短期业绩突出吸引不少投资者关注，持续获得大额净申购，而部分绩优公募基金则一反常态开启限售模式。

Wind数据显示，截至9月16日，A股市场上已有4032只公募基金（不同份额分开计算）暂停大额申购或暂停申购，其中，8月份、9月份限售基金数量明显增多，8月份至今已有超过500只基金发布暂停申购的相关公告，绩优基金限售的数量占比较高。

投投科技旗下联泰基金金融产品部总监陈东认为，限售是基金管理人员常用的策略。基金规模上升过快，不仅可能会对基金经理的投资操作造成影响，而且可能会摊薄收益，影响原有持有人利益。部分基金经理出于保证基金平稳运作的考虑，被迫主动控制管理规模，开启限售模式。

业内人士分析称，一般来讲，基金限售1000万元以上，相当于基本拒绝机构资金的流入；限售10万元或100万元，基本拒绝散户中的大户；限额1000元，基本等同暂停申购。

基金限售增多是市场投资风格出现变化的信号吗？招商证券分析师任瞳表示，今年以来，公募基金限售案例增多，除主动权益基金外，部分指数基金也开启限售模式，基金公司对于暂停大额申购的解释是“为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益”。在目前的结构性行情中，优质投资标的有限，基金规模过大会摊薄收益，大量资金涌入也会在一定程度上增加基金经理调仓难度，从而影响基金业绩。由于限售的具体理由五花八门，多数绩优基金限售并不一定是市场的择时信号。长期来看，这种方式实际上保护了基金持有人的利益，投资者应理性对待基金限售增多现象。

对于基金管理人而言，对规模说“不”的限售行为多数是为了未来获得更好的投资业绩。陈东表示，今年以来，指数整体震荡加剧，市场结构性特征进一步强化，风格切换和板块轮动明显加快，过大的管理规模会限制基金的灵活调仓，加大基金经理的操作难度。对于重仓中小盘股票、规模相对较小的公募基金来说，由于今年以来中小盘风格表现强势，且较小的规模更方便基金经理灵活调仓适应市场变化，因此近期的业绩整体占优。当基金规模快速上涨后，大规模基金由于持有流通市值占比的限制，可能无法参与部分中小市值标的投资，这就增加了基金经理的选股难度和投资限制。

此外，当基金迎来大幅申购，新增资金需要建仓，所引发的交易成本和冲击成本较高，从而拖累短期的基金产品业绩。除考虑基金运作外，部分基金经理通过限售来限制盲目追涨的行为，也是为了引导投资者更理性投资，保护投资者权益。

(责编：赵超、陈键)