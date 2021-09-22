邱晨辉

原标题：中国空间站迎来“中秋太空礼包”

9月20日，中秋前夕，中国文昌航天发射场。伴随震天巨响，长征七号遥四运载火箭划破长空，将天舟三号货运飞船送入太空，为中国空间站天和核心舱送去第二件“快递包裹”。

当天22时8分，天舟三号货运飞船入轨后，采用自主快速交会对接模式，成功对接中国空间站天和核心舱，整个过程历时约6.5小时。至此，中秋太空礼包“签收”完毕。

今年5月29日晚，长征七号遥三运载火箭托举天舟二号货运飞船，从文昌航天发射场出发，向空间站核心舱成功发出第一件快递“包裹”。

如今，天舟三号出征太空。

9月20日15时10分，在巨大的轰鸣声中，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭发射升空。

“天舟三号携带的货物主要包括航天员生活物资、航天饮水、气体补给、卫生用品、应急储备物资、出舱消耗品、维修备件和实验载荷等，与天舟二号基本一致。”航天科技集团五院天舟三号货运飞船总指挥冯永说。

据他介绍，天舟三号携带的货物特别“贵”。

一是珍贵。太空是一个接近真空的环境，航天员在空间站内生存需要适宜的大气环境，所以这个特殊的货物就是气瓶。可别小看这个气瓶，它用特种复合材料制成，可以充至300倍大气压力，这样充1瓶氧气就能供航天员使用很长时间。

二是宝贵。航天员长期在空间站驻留生活，除了空气之外，更离不开宝贵的水资源。天舟三号这次带了多组水箱，供航天员饮用和使用。

据航天科技集团五院货运飞船系统总体主管设计师王冉介绍，这些水箱均采用了轻质、柔软材料制成的“水囊”包装，不仅可以保证饮水安全，还可以在饮水用尽后更好地收纳。

三是金贵。天舟三号带的货物里最金贵的要数舱外航天服了，它的主要功能是为航天员提供太空中生存所需的供氧、调温、辐射防护等。

王冉说，这套装备重达90多公斤，价格也相当可观。货运飞船系统为了上行运输这套装备，专门设计了舱外服支架，保证其在运输过程中不会损坏一针一线。

除了这些特殊货物，天舟三号随身携带的其他货物都用标准化、型谱化的货包装载。这些货包不仅具有良好的力学承载性能，还有抗菌、防霉、阻碍燃烧、无有害气体挥发等多个优点。

“能够研发出适合货运飞船货包材料的灵感，源于螃蟹壳。经过大量探索和试验，研制人员从螃蟹壳里提取了一种特有成分，经过特殊工艺、特殊制作，研发出性能优异的天舟货包材料。”王冉说。

伴随天舟三号与空间站核心舱、天舟二号组合体实现自主快速交会对接，中国空间站迎来两位“快递小哥”到访，分别位于前向与后向端口，组成“一”字构型，等待神舟十三号乘组3名航天员的造访。

与天舟二号货运飞船相比，天舟三号货运飞船多携带了25%的货物量，包括3个人6个月的生活消耗品，以及一套舱外航天服。

据冯永介绍，此次天舟三号货运飞船的推进舱内，贮存推进剂的贮箱从8只减少至4只，仅携带了天舟二号一半的燃料。

为什么携带更多货物，却少带了近一半的推进剂？冯永表示，天舟二号携带了3.5吨燃料对天和核心舱进行燃料补加，目前来看，核心舱所需燃料充足，完全可以保障在轨正常运行，因此天舟三号为了提高货运飞船单艘飞行任务的工程效益，团队经过多次论证，决定多带货，少带燃料。

现在，天舟三号已逐梦远航，中国空间站建设再次向前迈出坚实一步。

(责编：赵超、陈键)