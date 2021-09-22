陈雅

原标题：假冒网红食品卖向各地小作坊的违法大生意

因疫情防控原因，今年9月16日，法院远程开庭审理该案。

“每日坚果”是零食界的网红产品，备受消费者追捧。在利益驱使下，邱某等人分工合作，生产制造假冒某品牌“每日坚果”，从原料、外包装到成品的销售，形成完整的生产销售伪劣商品产业链，辐射全国多个省份。

9月16日，经江苏省常熟市检察院依法提起公诉，法院开庭审理了邱某涉嫌假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪，唐某涉嫌假冒注册商标罪，邹某、李某、赵某涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，朱某涉嫌假冒注册商标罪案。

零食铺买到假冒的品牌坚果

2020年1月的一天，家住常熟的张女士在零食铺买了一盒某品牌“每日坚果”。“味道和之前买的有点不一样。没那么脆，吃起来软软的。”更令张女士惊讶的是，包装袋内竟然还混有头发，气愤的她怀疑买到了假货，于是到相关部门举报。

随后，公安机关会同辖区市场监督管理局对零食铺开展联合执法检查，发现店内的某品牌“每日坚果”确实存在异常，包装袋里装着发黄干瘪的坚果，并混有杂物，外包装盒也与正品存在细微区别。后经过厂家鉴别，该品牌“每日坚果”为假冒产品。公安机关随即立案侦查。

警方经侦查后发现，广西的邱某及其妻子唐某有重大作案嫌疑，公安机关将二人抓获归案，并现场查获假冒某品牌“每日坚果”251箱及作案工具。

该制假作坊没有食品加工许可证，卫生条件极差，现场到处摆放着用于加工食品的原材料；工人没有健康证明，更没有采取任何卫生防护，徒手对散落的原材料进行加工、分装，最后变成一袋袋休闲食品……

这些“偷梁换柱”的某品牌“每日坚果”看起来与正品十分相似，但在原材料的质量、规格以及生产的卫生标准等方面均不符合国家标准，严重危害群众健康。

揭秘隐蔽的制假产业链

那么，如此大规模的假冒某品牌“每日坚果”的包装盒、包装袋究竟从哪里来？背后还有没有更大的制假产业链？公安机关继续对该案展开深入调查。层层抽丝剥茧下，一条完整的生产制造、销售假冒注册商标的产业链浮出水面。

2019年2月，邱某发现某品牌“每日坚果”市场认知度高、产品销量好，便开始从上家进货后再通过线上平台销售假冒某品牌“每日坚果”。同年6月，邱某通过微信认识了邹某，得知如果自己生产成本更低、利润更高，且邹某声称其有某品牌“每日坚果”包装袋和包装盒的渠道。邱某与妻子唐某商议后，便开始筹划自己生产，从此开启了与邹某的合作。

2019年7月至2020年5月间，邱某、唐某在未经注册商标所有权人许可的情况下，擅自生产假冒某品牌“每日坚果”共计1.1万余箱，非法经营数额共计69万余元。

公安机关深入调查后发现，邹某其实只是一个中间人，他找到包装材料生产商赵某、李某，委托他们分别生产包装盒和包装袋，自己从中赚取差价，获取利益。整个交易过程都是通过微信、QQ、电话等联系，邱某将货款转账给中间人邹某，再由邹某联系李某、赵某安排物流公司送货，不见面、不直接收货款、不直接交货，形成一条隐蔽的产业链。警方据此将李某、赵某抓获归案。

牵出更大制假售假案

而根据赵某、李某口供及相关证据显示，邹某分别委托二人生产带有某品牌注册商标标识的“每日坚果”外包装盒45万余件、内包装袋800万余个。如此庞大的数量远远超出了邱某的需求，而邹某归案后始终不承认假冒注册商标的事实，那多出来的包装盒、包装袋又流向了哪里？

因为疫情，案发后邱某被取保候审，在此期间案件有了新的突破。原来，取保候审期间，邱某并未认识到自己行为的错误，还想着要把出事前欠客户的货发完。由于案发后作案设备均被扣押，邱某便从原来的湖南上家那里进货，继续销售假冒某品牌“每日坚果”。

此前，每当遇到节假日，坚果的需求量会大幅增加，邱某来不及生产也会从湖南上家那里进货，来填补自己的产能不足。2019年2月至2020年11月间，邱某从湖南上家处购进假冒某品牌“每日坚果”，销售给全国各地的零售商和消费者，非法经营数额共计64万余元。2020年12月9日，邱某被常熟市检察院依法批准逮捕。

顺着这条线索，公安机关将湖南上家朱某抓获归案。令人出乎意料的是，朱某生产假冒某品牌“每日坚果”的包装盒和包装袋居然也是由邹某作为中间人从李某、赵某处购买的。

经查，2019年2月至2020年12月，朱某在未经注册商标所有权人许可的情况下，经邹某介绍，多次向李某、赵某等人购买带有该品牌注册商标标识的“每日坚果”外包装盒和内包装袋，雇用工人包装散装坚果生产假冒某品牌“每日坚果”，后以每箱低于市场价70元左右的价格，通过网上平台销往全国31个省区市，非法销售共计16.6万余箱，非法经营数额累计700余万元。

案件办理过程中，常熟市检察院派员提前介入，引导公安机关全面快速固定关键证据，梳理海量电子证据，从微信聊天记录中抽丝剥茧，最终确认邹某参与犯罪的事实，从而实现对包装材料提供者、中间人、制售假人员、下线销售精准打击。

此外，为精确认定制假数量，承办检察官通过审查部分快递记录，发现犯罪嫌疑人在快递单上详细记录了产品规格和数量，随即要求公安机关调取快递发货记录，精细梳理万余条快递记录，结合包装材料购买电子记录账单，对制假数量认定形成闭合证据锁链。

(责编：赵超、陈键)