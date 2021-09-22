周圆

原标题：民用运输机场覆盖92%以上地级市

9月16日12时19分许，中国联合航空KN5799次航班平稳降落在湖南郴州北湖机场，标志着该机场正式通航，我国又一个地级市迈入“航空时代”。

民航局日前公布的数据显示，截至去年底，我国境内颁证运输机场达到241个，比2012年新增58个，民用运输机场覆盖92%以上的地级市，航空服务覆盖全国88%的人口和93%的经济总量。

民航局副局长董志毅表示，目前，以京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大机场群和国内十大国际航空枢纽、29个区域枢纽为骨干，以非枢纽和通用航空机场为重要补充的现代化国家综合机场体系已经基本建立。

作为综合交通运输体系的重要组成部分，民用运输机场在全面建成小康社会中，发挥着独特优势。数据显示，新增的58个运输机场，近50%位于脱贫地区，航空服务覆盖了82.6%的脱贫地区人口，脱贫地区的机场旅客吞吐量从2012年的约2800万人次增加到了2019年的7800万人次，增幅超170%。

“目前能够确保脱贫地区机场每天至少有一个航班联通省会的区域枢纽机场，最多中转一次可以联通到国际的枢纽机场。”董志毅认为，建设一个机场、开通一条航线将有利于优化边远地区投资环境、改善交通条件、拓展致富之路。

(责编：赵超、陈键)