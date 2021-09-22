刘曲

原标题：中国已确立全球创新领先者地位

世界知识产权组织20日发布《2021年全球创新指数》显示，中国在创新领域的全球排名从去年的第14位上升至今年的第12位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体。

报告称，自2013年以来中国排名持续稳步上升，确立了作为全球创新领先者的地位，且每年都在向前十名靠近，这“凸显了政府政策和激励措施对于促进创新的持续重要性”。

据世界知识产权组织的数据，中国单位GDP（国内生产总值）的专利数量高于日本、德国和美国，如按专利总量计算则更令人印象深刻，单位GDP的商标和工业设计数量也是如此。不过在研究人员、高等教育入学率等指标上，中国仍落后于德国和美国。

从创新集群的地理分布来看，今年全球前十名与去年类似，只有微小变化。深圳-香港-广州和北京分别位列全球前100个创新集群的第二和第三名，仅次于排名第一的日本东京-横滨集群，而上海排名第八。排名前100的集群中，中国有19个，仅次于美国的24个，但中国的集群在科技产出方面的增长最为显著。

世界知识产权组织全球创新指数每年发布一次，对132个经济体的创新生态系统进行排名。与过去几年一样，瑞士、瑞典、美国和英国的排名继续领先，分别位列一至四位。今年进入前十名的还包括韩国、荷兰、芬兰、新加坡、丹麦和德国。

(责编：赵超、陈键)