中新社记者 夏宾

原标题：助力数字化转型，“云上世界”未来什么样子？

在数字化转型的大潮之中，云计算技术是重要推动“引擎”之一。“采用上云的形式构建数字化转型的新一代信息技术基础设施，已经成为了普遍趋势”，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南说。

以“万物皆可云”为主题的信服云创新峰会近日举行，多位专家共同畅想“云上世界”。

从单一云到多种云

倪光南认为，受市场需求多样化的影响，随着信息安全要求的不断提高，未来云计算市场不会由单一形态的云主导一切。“会有越来越多的企业趋向于采用混合云、多云的方案，整个云平台里既有公有云、私有云，也有专属云、托管云等等。”

谈及云计算产业，倪光南指出，对比国际顶尖水平，中国的信息产业在产业生态体系和部分关键技术上还有一定的差距。未来还要依靠产业协同的力量，用生态能力来补足短板，这样中国的信息技术产业才能真正在全球市场里获得更好的竞争力。

对于企业如何构建数字化转型的核心竞争力，IDC咨询(北京)有限公司副总裁/首席分析师武连峰预测，未来5年是数字化和数字经济发展的黄金时期，而打造数字化转型核心竞争力是未来企业发展的关键。

武连峰为企业数字化转型提出了六个建议，即：采用系统的思考框架、尽早采用云原生技术、选择合适云部署方式、留出足够云部署预算、开发应用云计算KPI、借鉴云应用最佳实践。

他认为，托管云作为新兴的云服务模式，在低时延、高灵活性、强安全、体验一致性和按需定制方面具有显著优势。

深信服科技股份有限公司创始人、CEO何朝曦认为，云计算已经成为用户构建IT的最佳选择，但目前用户主要上云模式还是公有云与私有云，这两种模式不能满足所有用户需求。特别是非科技型企业和中小企业，在上云的过程中时常面临“数字化平权”的困境。

何朝曦认为，兼具公有云和私有云优势的托管云，可以帮助非科技型企业和中小企业获得“数字化平权”，享受数字化技术带来的红利，或许将成为用户上云的第三种选择。

转型中的难题

中国农业农村部信息中心通讯与网络处高级工程师吴疆认为，农业农村的数字转型存在一些问题，比如：农村基础设施建设比较滞后，缺乏经济实用的农业生产智能化设施装备和技术，数据安全挑战越来越大等。

中华联合保险集团股份有限公司信息科技部总经理陈小虎也提到，数字化转型过程中，金融业高度关注安全与稳定，需要平衡业务开放与数据安全可控的尺度。

中交第一航务工程局有限公司信息化管理部总经理冯海暴认为，企业数字化转型往往在观念、网络安全和基础设施、创新力、稳定性都会遇到阻力。

针对以上问题，深信服科技股份有限公司信服云CTO曹心驰认为，数据安全、数据可控、数据合规等核心问题，可以分别用安全产品、安全可控的云计算模式，如托管云、等保合规等解决方案来解决。

在技术层面，曹心驰将数字化转型分为三个阶段：初期用户主要关注通过信息化的手段去提升内部流程效率，可以采用虚拟化/超融合的技术实现IT基础设施的标准化与整合；数字化转型的成熟期IT需要去承接数字化创新应用，就要构建一个数字化转型的平台；当数字化转型进入深水区，底层IT逐渐承担“创新中心”的职责，只有混合云、多云的IT架构才能满足用户复杂的数字化需求。(完)

(责编：赵竹青、陈键)