邹多为、罗江、于佳欣

原标题：打造开放新高地，海南自贸港消费潜力这样“挖”

进入9月，海南旅游虽开始转入淡季，但海口日月广场免税店里依旧人头攒动、热度不减：试喷香水、试涂彩妆、试背包包……排队“扫货”的“剁手党”乐在其中。

相比这边的热闹，100多公里外的博鳌乐城国际医疗旅游先行区则颇显“清静”：干净整洁的园区、安静宽敞的医院、无需排队的就诊……很难让人感受到走进了医疗机构。

一边是火爆的免税购物，一边是有序的医疗康养，折射的正是海南自由贸易港打造对外开放新高地，加快建设国际旅游消费中心的蓬勃景象。

“买到就是赚到，来海南，免税购物是‘必选项目’！”16日晚，湖北游客郭涵把海南旅游的最后“打卡地”放在了免税店。大到行李箱，小到口红，足足有20多件，圆满“清空”购物单的她明显感觉到免税店商品种类愈加丰富，促销活动越来越多。

自2011年4月实施离岛免税政策以来，海南优化离岛免税购物限额、商品种类、购物次数和件数的步伐从未停止。从最初国际品牌不到100个到如今超过650个，从香化产品占主导到首饰、手表、服装、电子产品集体“上线”；去年7月，离岛免税购物额度由每年每人3万元提高至10万元，今年2月又新增了离岛旅客“邮寄送达”和岛内居民“返岛提取”两种提货方式。

海南自贸港提升购物便利性、缩小国际品牌境内外价差等一系列“引流”之举，不仅把购买力留在国内，增加消费者福利，更有效加快消费复苏步伐。截至9月10日，今年海南共实现免税销售额334.9亿元，同比增长141%；购物人数679.3万人次，同比增长129%。

据了解，“十四五”期间，海南将进一步完善全岛免税销售网络，实现国外商品和国内购买力充分对接，计划吸引免税购物回流3000亿元。

海南省商务厅一级巡视员姚磊介绍说，海南将在增加免税经营主体的基础上，继续优化全省免税店布局，提高经营主体国际采购和议价能力，努力实现品牌、品种、价格与国际同步。

不仅在家门口就能实现“全球购”，疫情防控之下，国际先进医疗资源也加快涌入自贸港，帮助国人不出国门即可享受国际一流的医疗康养服务。

近日，在看似空旷的博鳌一龄生命养护中心大厅里，专程从四川过来的王女士刚刚结束今年预约的第三次例行体检。“这里跟嘈杂热闹的医院不同，主要以康养检查为主，让人很舒服。”她说。

如今，像王女士这种通过预约制或是会员制，从全国各地前来博鳌乐城国际医疗旅游先行区开启医疗康养之旅的患者和游客数量大幅增加。今年上半年，园区共接待医疗旅游人数68186人次，同比增长303.95%。

“健康消费需求进一步促进了海外医疗消费回流，也为中国企业和国际伙伴携手共赢创造机遇。”在博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局副局长吕小蕾看来，依托海南自贸港和先行区的开放政策，国际先进技术、药品、器械、人才的引进更好满足了高端群体需求，乐城全球特药险2021全国版等创新举措也将惠及更多人群，既让“国际医疗”走向“国民医疗”，也帮助跨国公司打开庞大的中国消费市场。

海南省委深改办（自贸港工委办）副主任张华伟表示，海南自贸港将聚焦国际最新经贸规则、国内外先进经验和海南特色优势开展制度集成创新，加快国际旅游消费中心建设步伐，着力承接好境外购物、医疗、教育消费回流，把海南打造成国际知名的购物天堂、康养天堂、度假天堂、会展高地，将海南自贸港“金字招牌”越擦越亮，让政策和制度红利惠及更多百姓和企业。

(责编：赵超、陈键)