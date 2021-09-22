原标题：创新指数“九连升”彰显中国硬核实力

创新是中华民族最深沉的禀赋，也是国家兴旺发达的不竭动力。坚持把科技自立自强作为发展战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，我们一定能书写更加恢弘的科技自立自强新篇章。

据《科技日报》报道，世界知识产权组织（WIPO）日前发布《2021年全球创新指数报告》（简称《报告》）显示，2021年中国创新指数在全球排名第12位，较2020年上升2位。自2013年起，中国的全球创新指数排名连续9年稳步上升，上升势头强劲，已经确立了作为全球创新领先者之一的地位，最新排名已接近进入前十名之列。目前，中国仍是全球创新指数排名前30名中唯一的中等收入经济体。

WIPO自2007年开始发布全球创新指数，已经成为国际上关于创新和知识产权水平的权威报告。《报告》通过政策环境、人力资本与研究、基础设施、知识与技术产出、创意产出等七大类81项指标，对全球132个经济体的综合创新能力进行系统衡量。《报告》认为，在新冠肺炎疫情造成巨大人员伤亡和经济损失的情况下，许多国家（地区）政府和企业加大了创新投资，创新对克服疫情困难以及确保疫情后的经济增长至关重要。

创新是中华民族最深沉的民族禀赋，也是国家兴旺发达的不竭动力。中国坚持把创新作为引领发展的第一动力，沿着中国特色自主创新道路，加快向以创新驱动发展为主的转变，在加快建设创新型国家和世界科技强国的征程上迈出了坚实步伐，交出举世瞩目的创新答卷，展现出中国创新的硬核实力。

量子反常霍尔效应、铁基高温超导等一批重大创新成果竞相涌现；“天问一号”探测器成功发射，已累计飞行约3.7亿公里；“奋斗者”号勇闯马里亚纳海沟，创造了10909米的中国载人深潜新纪录；嫦娥五号探测器成功发射，完成了中国首次地外天体采样返回之旅；量子计算原型机“九章”问世，意味着中国量子计算机实现算力全球领先……逐渐从“跟跑”到“并行”甚至在某些领域“领跑”，一项项代表着中国最前沿科技的成果频频凝聚全球目光，让世界感受到中国创新越来越澎湃的活力。

新时代呼唤新发展，新发展孕育新动能。新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，必须是高质量发展。随着中国进入新发展阶段，支撑发展的要素条件发生了深刻变化，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术。这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，我国“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。无论是推动高质量发展、提高人民生活品质，还是构建新发展格局、顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都需要强大的创新支撑。

从“十四五”规划纲要把坚持创新驱动发展放在12项重大任务之首，到今年政府工作报告明确“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”，“十四五”开局之年的科技创新发令枪已经打响，建设科技强国的新征程已经开启。全球新一轮科技革命正在深刻影响世界发展格局，深刻改变人类生产生活方式，迎着新一轮科技革命和产业革命的机遇之门，中国比以往任何时候更有条件和能力抢占制高点、把握主动权。

坚持把科技自立自强作为国家发展战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，大力完善国家创新体系，我们一定能书写更加恢弘的科技自立自强新篇章。

(责编：赵超、陈键)