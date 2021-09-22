原标题：中国人寿走进环球影城 2万游客开启首个“环球”中秋节

9月19日，作为北京环球度假区（以下简称度假区）官方保险合作伙伴，中国人寿在园区内举行公司品牌日活动，邀请长期关注与支持中国人寿发展的客户、合作伙伴、新闻媒体代表、公益帮扶对象，以及通过线上互动活动获得资格的“体验官”，共聚度假区，提前感受“环球精彩 国寿同在”浓厚氛围和独特魅力。

中国人寿集团副总裁盛和泰、寿险公司副总裁杨红、财险公司副总裁傅天明，与环球主题公园及度假区国际业务总裁及首席运营官裴知（Page Thompson）、北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文（Tom Mehrmann）、北京国际度假区有限公司副总经理褚博瑶在象征片场的大型电影开机板旁合影，拉开“中国人寿品牌日”序幕。

沉浸体验 国寿助力

变形金刚基地是度假区景区之一。在中国人寿冠名的变形金刚基地霸天虎过山车景点入口处，游客们将与“国寿机器人”（CL Bot）惊喜偶遇。以中国人寿品牌标志为灵感创意造型的“国寿机器人”，外表炫酷可爱，充满科技感和赛博坦元素，能够随时探测周围危险因素，与“汽车人”一起为保护人类而战。此外，中国人寿对景点“你的任务 我来护航”“保障随行 有惊无险”等提示牌进行创新演绎，将公司元素巧妙融入变形金刚基地景区故事线中，使游客在沉浸式游览过程中能够充分感受保险理念和内涵。

此外，在度假区为游客提供的婴儿推车和轮椅上，能看到中国人寿定制姓名卡，卡片设计巧妙融合各景区故事特点。

公益之旅 快乐体验

守护每一位孩子健康成长，为他们全面发展创造更好条件，是中国人寿矢志不渝的追求。品牌日期间，中国人寿还邀请来自甘肃、四川等地“百校体育帮扶计划”篮球少年，受中国人寿助养的青海玉树地震孤儿来京，他们作为品牌日第一批进入度假区的游客，在飞驰的骑乘设备上兴奋欢笑，积极向上的内生动力在孩子们心中激发，梦想的种子也悄悄播撒。

中国人寿始终关注每一个少年儿童成长，并给予特殊群体更多关怀。在公司定点帮扶县及“三区三州”等深度贫困地区开展的“百校体育扶贫计划”，已累计惠及350多所贫困乡村学校，受益学生超26.8万人次。2008年以来，中国人寿助养了汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流、鲁甸地震等重大自然灾害中失去双亲的1000余名孩子，不仅为他们提供基本生活保障，更关注他们身心健康和成长发展，为其发展注入内生动力。中国人寿秉承“成己为人 成人达己”企业文化核心理念，积极践行社会责任，追求企业与社会共同发展。

国寿小画家 共绘华彩

品牌日期间，部分“国寿小画家”代表受邀来到度假区，用童真画作展示才华。中国人寿集团及寿险公司领导为中国人寿品牌日“国寿小画家”主题展揭幕，并与小画家亲切交流。30幅画作围绕“幸福的源泉”“我心中的英雄”“我心心中未来”“我的故乡”四个主题，代表了孩子们对祖国发展成就、航天英雄的礼赞。

中国人寿“国寿小画家”活动已开展十一年，为全国3至16岁少儿搭建一个启迪心智、放飞梦想的成长舞台，数以百万计的少年儿童在这个舞台上尽情释放丰富的想象力与创造力，展现朝气蓬勃的良好风貌。2021年第十一届“国寿小画家”已全面开启，期待更多少年儿童用手中的画笔展现新时代好少年风采。

保险保障 守护欢乐

截至目前，中国人寿作为度假区官方保险合作伙伴，累计为建设期、运营期的度假区提供保险保额超过700亿元，包括建筑安装工程一切险、单项工程职业责任险、财产一切险、机器损坏险、营业中断险等十余种保险产品。在北京环球影城开业前，中国人寿财险聘请国际风险专家进行三次现场风险查勘和两次现场保险理赔培训，利用中国人寿风险治理、防灾防损方面专业优势，协助北京环球影城进一步完善安防体系，减少风险事故发生可能。

此外，中国人寿财险为北京环球影城提供自营的综合型、移动型“安心享”线上理赔服务平台，全面提供自助投保、理赔、增值服务等。在北京环球影城筹建期，建设工程多次遭遇冰雹、暴雨灾害，发生一定财产损失，中国人寿财险建立绿色理赔通道，第一时间赶赴建设工程现场，与北京环球影城员工共同盘点损失，并于理赔材料齐全后10个工作日内完成赔付，缓解北京环球影城现金流压力。中国人寿将继续为北京环球度假区欢乐游园体验保驾护航。

(责编：曹淼、李源)