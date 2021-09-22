9月15日上午，唐山银行新一代信息系统项目集群成功上线新闻发布会在唐山银行总行举行。“我们将继续在市委、市政府的正确领导下，以新核心系统上线投产为契机，加快推进数字化转型，早日建成省内领先、国内一流，符合新时代高质量发展要求的优秀城市商业银行，为唐山市开创‘三个努力建成’新局面作出更大贡献。”唐山银行党委书记王卫国表示。

据了解，唐山银行新一代信息系统项目集群以“引领经营转型，推动业务发展；应用先进技术，建设智慧银行”为建设宗旨，以“技术领先、性能可靠、架构先进、灵活开放、安全可控”为建设目标。秉承“共建、共用、共管、共享”的原则，实现系统“高安全、高稳定、高可靠、高效率、高灵活、高可控”。新一代信息系统项目集群建设由行党委做出决策，并确定为全行“一号工程”，于2020年7月21日启动，建设工期13个月零5天，包含核心系统和信贷系统在内的122个新建、重建、重大改造、适配改造系统，项目群投入人力峰值达到780余人，投入资金近3亿元。新核心系统的成功上线，将大大提升唐山银行在客户体验、产品工厂、展业移动、业务敏捷、流程自动化、集约运营、财务现代化、精细管理和智能风控等九大方面的能力，为唐山银行各项业务的转型升级和高质量发展提供强大的科技支撑。

“新一代信息系统项目集群包括了银行核心业务系统群和信贷系统群的建设，同时对电子银行和柜面渠道同步做了更新换代。不论是在系统架构、业务流程、技术方案、风险控制或是新技术应用方面，包括大数据、数据模型、云技术、人工智能、人脸识别等。”唐山银行监事长刘双全介绍。

同时，新一代信息系统项目集群的成功上线也将为客户带来全新的体验。刘双全表示，唐山银行在新一代信息系统项目集群建设之初就提出了“以客户为中心”的建设理念和目标，对“线上、柜面、机具”三大客户服务渠道进行了大刀阔斧的重建和优化。其中，通过优化后的柜面渠道，提升了客户体验度；通过重构后的机具渠道，缩短了客户办理业务等待时间；通过改版后的手机银行渠道，让客户使用更加方便、顺畅。

(责编：曹淼、李源)