近日，交通银行正式发布《交通银行服务乡村振兴2021-2023 年工作规划》（以下简称《工作规划》）和《交通银行支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的实施方案》（以下简称《实施方案》），为该行金融支持乡村振兴工作明确目标指明路径。

《工作规划》和《实施方案》显示，该行将全面推进乡村振兴业务发展，聚焦重点提升乡村振兴的金融服务能力和水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，保持对定点帮扶地区的捐赠资金、信贷支持不减，积极选派挂职帮扶干部；积极适配当地需求，力争每年对国家级乡村振兴重点帮扶县各项贷款平均增速高于本机构各项贷款平均增速。

交通银行相关负责人介绍，该行明确聚焦粮食安全、农业现代化、农业产业化、新型城镇化建设四大重点领域，以体制机制、风险管理、资源配置、科技赋能、队伍建设为抓手，打造场景定制、三产融合（产业链）、小额标准化产品等产品线，构建“交银益农通”金融服务乡村振兴品牌，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接：加大对国家级乡村振兴重点帮扶县的金融资源倾斜；强化对粮食等重要农产品及种业的融资保障；支持现代农业和农业现代化，支持规模化的种养、种子和种业工程、高端的农机设备、高标准农田等；支持构建现代乡村产业体系，在“一县一业”“一村一品”发展格局下引入金融服务，实施产业定制、客群定制与服务定制，推动农村一二三产业融合发展；增加对农业农村绿色发展的资金投入；研究支持乡村建设行动的有效模式；做好城乡融合发展的综合金融服务，加强国家产业融合发展示范地区产业链金融业务拓展，延伸服务各地特色乡村产业链属企业和创业农业经营主体等。

为全面提高金融支持乡村振兴综合服务能力，交通银行打造了全行统一的乡村振兴金融服务品牌，构建了包括政策咨询、融资服务、财富管理、支付结算、综合服务等综合性金融服务体系。

为不断丰富新型农业经营主体贷款产品，该行充分获取主体各类信息，探索专属贷款产品定制；充分发挥全国农业信贷担保体系和国家融资担保基金作用，以及纳入国担体系和农担体系的合作担保机构，围绕农业产业化龙头企业，制定“核心企业+合作社/农户”的一体化全链服务方案，依托在线化等科技手段赋能，全面拓展上下游链属主体。

交通银行还积极开展小额信用贷款，通过交银“兴农e贷”产品支持县域及乡村经营类小额信用贷款开展，依托农业产业化龙头企业、产供销综合服务平台等，整合其拥有的上下游农户及其他新型农业经营主体的信息流、物流、资金流，开展线上供应链融资业务；结合各地区特色农业产业，通过场景定制，灵活开展线上线下相结合的产品定制；积极对接各类政府平台数据，充分整理运用好各类农户数据，创新开发专属产品，以数据增信支持农户融资。

此外，交通银行还将持续加大民生领域贷款支持力度，为居民提供消费信贷服务；进一步拓宽农村资产抵押质押物范围，在具备条件的地区探索开展农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款等业务；持续增加农业农村基础设施建设贷款投放；对县域居民提供差异化财富管理服务等。

(责编：曹淼、李源)