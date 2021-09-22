人民网北京9月22日电 （记者王连香）9月21日，雅万高铁最后一批6600吨钢轨运抵印度尼西亚芝拉扎港，标志着中国高铁整体出口“第一单”完成了全部长钢轨的出口运输，为雅万高铁全线铺轨创造了条件，也为加快推进项目建设提供了强有力的支持。

雅万高铁最后一批钢轨运抵印度尼西亚芝拉扎港。国铁集团供图

据国铁集团介绍，雅万高铁全线铺轨任务由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体成员中国电建市政集团负责，使用钢轨总量约3.81万吨，均由中国进口，是国内首次向海外市场大批量出口50米钢轨。全部钢轨分五个批次运输，自2020年11月由广西防城港首发，历时10个月全部运抵印尼。

从国内将50米钢轨运输至雅万高铁施工现场非常艰难，中国电建市政集团协同中铁物资集团、中国铁道科学研究院、攀钢集团、北部湾防城港、中国外运、中远海运等合作伙伴，共同成立跨区域、跨行业的技术攻关团队，攻克了长定尺钢轨出口技术难关，圆满完成了雅万高铁钢轨出口和运输任务，为中国高铁整体装备材料出口积累了宝贵经验。

50米钢轨运输。国铁集团供图

据国铁集团相关负责人表示，受全球新冠肺炎疫情影响，物资和人员组织困难，中国电建市政集团坚持防疫、生产两手抓、两不误，制定了一系列运输方案和实施细则，先后完成国内广西防城港港口改造，印尼芝拉扎港口改造，印尼既有窄轨铁路50m长钢轨运输试验，联络线和铺轨基地建设等工作，多措并举有力保障了50米钢轨运输任务的按期完成。

钢轨到港后，将通过印尼既有窄轨铁路、铺轨基地联络线分批运往雅万高铁德卡鲁尔动车所铺轨基地，焊接为500米长钢轨后投入使用。

据了解，雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大方便当地民众出行，有效促进当地经济发展。

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