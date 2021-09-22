人民网北京9月22日电 （初梓瑞）“本次社会责任论坛，是国资国企系统首次举办多地联动的社会责任活动，是推进地方国企社会责任工作的一次积极探索。”国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗日前在“履行社会责任，创造社会价值——晋沪粤国资国企社会责任论坛”上指出，集中展示国有企业履责成果，推动国有企业在新时代创造更大社会价值，对国资国企提出了更高要求。

彭华岗认为，国有企业要在履行社会责任中发挥模范带头作用。国有企业属于全民所有，是党领导人民实现共同富裕和美好生活的重要物质基础，必须坚决贯彻落实党中央决策部署，把维护人民群众根本利益作为企业发展的出发点和落脚点，在履行社会责任中义不容辞、责无旁贷。

国有企业在关系国计民生、国民经济命脉的重要行业和关键领域发挥着基础保障作用，我国油、气、水、电等基础能源资源供给，电信、铁路、航空等基础网络运营主要都是由国有企业承担，必须积极履行社会责任，当好服务社会、保障民生的排头兵、先锋队。

彭华岗指出，国有企业在履行社会责任中体现了巨大的社会价值。长期以来，国有企业与时代进步、社会发展同呼吸共命运，牢记使命担当，带头落实国家战略决策，扛起了许多投资大、收益薄的基础设施和公共服务建设，承担了许多周期长、风险大的基础性研发任务，参与了许多重大自然灾害和突发事件的抗击救援，实施了许多造福群众、改善民生的重大项目，坚定不移服务和保障国计民生，全力以赴参与打赢脱贫攻坚战，积极主动落实生态文明建设，以强烈的责任担当和积极的实践作为体现了国有经济的重大价值，彰显了国有企业的特殊作用。

彭华岗强调，国有企业要在新时代履行社会责任中发挥更大作用。站在新的历史起点上，国有企业必须完整准确贯彻落实新发展理念，积极融入构建新发展格局，在经济体系优化升级、国家科技自立自强、国土空间布局优化调整、加快构建生态文明体系、全面推进乡村振兴、推进区域协调发展、建设平安健康中国等一系列新决策新部署的贯彻落实中担当重任、积极作为，为我国实现高质量发展、为促进全体人民共同富裕创造更大价值、贡献更大力量，在新时代体现新担当、展现新作为。

据悉，“履行社会责任，创造社会价值——晋沪粤国资国企社会责任论坛”由国务院国资委科创局、山西省国资委、上海市国资委、广东省国资委指导，中国社会责任百人论坛主办。

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