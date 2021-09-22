原标题：新形势下汽车流通市场的机遇和挑战

日前，由中国汽车流通协会主办，汽车金融分会承办的2021中国汽车金融产业峰会在成都成功召开。在德尔塔病毒突袭后的疫情之下行业企业的首次相聚，这也是2021年汽车金融圈的年度大事件。在现场邀请500余名政府领导，行业专家，意见领袖，企业高层共同相聚。他们研判趋势与发展，聚焦战略与创新，为汽车金融市场未来发展构建蓝图，为中国汽车流通市场的未来探索新的路径。

2020年的中国汽车流通业加速变革，产业结构性调整加速深化，到2021年上半年汽车销量快速回升，市场复苏迹象明显。在疫情之下，中国汽车流通市场经受住了考验，同时也迸发出了更强劲的生命力。特别是新能源车及二手车销量大增整个上半年表现也十分亮眼。

近几年来，宏观经济下行承压，金融大势趋严已是主流共识，金融行业面临的同样是“强监管，严合规”大势。在新形势下，汽车金融企业如何顺应趋势，把握市场机遇;如何坚持合规先行保持增长。在此背景下中国汽车流通协会，汽车金融分会联合天津天津经济技术开发区委员会共同举办2021中国汽车金融产业峰会，邀请汽车行业企业共话中国汽车流通市场的机遇和挑战，探讨中国汽车金融的高质量可持续发展之路。

中国汽车流通协会会长沈进军表示，2020年到2021年上半年这一年半时间整个社会经济处在疫情笼罩之下，而疫情后汽车流通市场表现有韧性有活力，市场结构性调整正加速深化，中国汽车市场已经处于从粗放型增长向高质量增长的关键节点。随着疫情常态化，中国汽车流通市场快速回暖，新车市场重回正轨，二手车市场高速增长，新能源车市场蓄势待发，行业企业焕发出新的活力。

与此同时，沈进军对汽车金融金融对汽车流通市场的驱动作用给予了极大的肯定。面对日益复杂的市场环境，转变经营思路，提升精细化业务管理水平成为行业企业的题中之意。借力金融，刺激终端销售，加速流通效率，进而提升盈利能力是企业未来战略的必然选择。他同时也呼吁合规有序发展、搭建覆盖全链条流程的合规体系， 同时沈会长呼吁更多金融机构类金融机构创新产品与服务，共同促进汽车金融行业繁荣。

天津经济技术开发区管委会副主任曹红钢谈到，天津经开区汽车产业底蕴深厚，汽车金融氛围浓烈。2021年上半年整车制造业产值579.59亿元，汽车产量50.6万辆，同比分别增长6.4%与2.8%。截止2020年末经开区聚焦金融，类金融机构2800余家。目前已经形成集互联网出行，无车承运，主机厂金融，汽车物流供应链金融，汽车融资租赁的综合汽车产业经济特区。 经开区历经三十余年发展，积淀了强大的产业基础，能够形成以产兴融、以融促产、产融结合的高质量发展态势。

财新智库高级经济学家王喆从汽车消费，宏观经济，新冠疫情以及货币政策四个方面进行了非常专业系统的分析，王喆用数据呈现一些实际现象：汽车消费信贷市场比较优质，同时他强调中国汽车金融渗透率有待提高。但是面对未来发展，疫情仍然是关注的核心，因为很多不确定因素，防控政策需要科学研判这些因素对宏观经济影响深远。

来自国家信息中心高级经济师殷丹分享了《我国汽车市场发展趋势》首先殷丹提出了三个“没想到”，一是没想到年初疫情常态化时期多地散点集中爆发，二是没想到政府对经济政策这么稳，三是没想到出口这么好。同时对于2021年上半年汽车市场殷丹评价表现可以分为三段：1月市场低于去年下半年的市场平台，2-4月市场走势基本符合，5月以来市场受芯片缺货影响明显下滑。而针对芯片问题引发的各种汽车产业焦虑问题，殷丹预测至少要到年底才能有所缓解。

中国汽车流通协会副秘书长汽车金融分会秘书长宋涛先生，在会议中发表主旨演讲，发布了2020-2021中国汽车行业经销商之声动态分析报告。宋秘称延续2020年年尾的汽车销售热度，今年第一季度市场发展依然可喜;进入二季度，新能源汽车凭借政策优势和使用成本低等特点带来了对客户购买心理和行为产生了深度影响，致使新能源车实现了逐月高速增长;新能源汽车核心技术的加速成熟、智能汽车的市场投入，也让新造车势力抢夺了传统汽车厂商的市场份额;芯片荒、消费升级、客户年轻化等诸多因素的叠加，致使豪华车、主流合资车、自主品牌车各自面临着不同的市场压力。

长城滨银汽车金融有限公司副总经理马兰兰在现场发表了《大数据背景下的金融数据合规使用路径探讨》。马兰兰在现场发布十分专业且具备技术背景的主题演讲，马总的演讲包含三部分。第一部分在金融数字化转型中的金融数据的价值;第二部分金融数据保护存在的问题和监管态势;第三部分是如何合规使用金融数据。最后马总谈到金融数据安全保护和金融机构有效利用金融数据、建生态、服务客户并不是固有矛盾，这是一项长期的系统工程，需要在座我们和所有金融机构发挥多元化力量，最后马总呼吁行业的可持续发展需要大家共同努力，才能稳健前行。

来自造车新势力的蔚来汽车副总裁曲玉现场也分享了关于蔚来在汽车金融领域中的布局，曲玉表示，蔚来金融将会被打造成用户要买车金融方式的触点，并且寄希望在流程上、风控上、体验上使用同一套体验。曲玉称我们致力于所有用户端的体验统一起来，这样无论是自有的厂家金融，或者是银行和其他金融机构的资金，它都会变成在同一个平台后面的支持。这样是对整体的产业链有一个不一样的变化。

平安银行总行汽车生态事业部副总裁郎晓哲表示，平安银行正在做和想要做的生态建设方面的工作。一是开放银行，二是正在搭建的B-B-C生态共建理念，核心是希望和更多行业客户共同建设生态场景，共同经营好，服务好车主客群。同时郎总强调在生态共建上平安银行具有两大优势，一是流量优势。平安零售年活跃用户2.3亿，汽车之家活跃用户1.6亿，第二个是在于积累十余年客群经验的经验以及依靠平安集的内部强大的整合能力。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)秘书长崔东树通过最新的数据收集给现场各位展示了汽车流通行业的现状。同时也让我们了解到2021年汽车销售市场现状。同时崔东树强调在今年总体来看，汽车市场的现状是一个很复杂的概念，很多人说中国汽车市场目前处于一个艰难的时期，也有很多人说中国汽车市场，尤其是新能源车市场目前处于爆发式的增长的一个阶段，所以总之中国车市呈现一个结构分化、变局、变革的一个新的起点时代。

在金融行业严监管的大背景下，汽车金融发展也进入新的态势。中国汽车流通协会的法律专家武峰律师，在现场分享《汽车金融的合规增长之路》，包含了汽车金融全流程法律风险解析及合规建议。武峰提到合规是汽车金融业务的生命线。尤其是在当下这种严格执法、强化监管的背景下，我们汽车金融业务的合规重要性意义极大。最后武峰呼吁全体的汽车从业人员，要着眼长远发展，紧跟监管步伐，守住合规底线，这样才能迎来我们汽车金融领域更加美好的明天。

来自平安租赁汽车金融事业部市场部总监胡萍以《合规经营，稳健增长》为主题进行分享，胡萍从监管政策出发，她提到国家监管明确提出 “补短板、严监管、防风险、促规范”是核心，那么平安租赁是如何顺应大势保持业务增长。2020年底整个平安租赁交的一份答卷，总体资产规模在2800亿左右，现在正在冲刺3000亿，整个净利润和不良率在行业里都处于比较领先的水平。

大搜车副总裁黄劲松分享《汽车融资租赁业务的困局与突破》黄劲松指出 2015年租赁公司有了比较大的发展之后，走下来的路程并没有那么顺利，特别是第三方租赁公司。在经过几年的实践累，大搜车管理最多的时候是将近500亿金融资产。黄劲松针对目前汽车融资租赁业务模式结合大搜车业务创新点，以及实践积累经验较为详细的讲解了目前汽车融资租赁中的机遇与挑战。

中远海运汽车金融事业部总经理郭涛分享了《汽车融资租赁全链条资产管理》主题演讲，郭涛强调中远海运把汽车金融当做非常重要的方向，也是中远海运未来非常重要的成长方向。目前中远海运正在尝试直营管理体系建设，直营资管体系有助于融资租赁公司形成自己的竞争力。同时郭涛希望在座各位和金融企业一起合作，共同把汽车金融市场建立更美好，更多分享管理思路，我们一起走的更远。

(责编：赵超、陈键)