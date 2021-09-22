原标题：存量时代房地产行业数字化转型之道

9月16日，第二十一届“2021博鳌房地产论坛”在海南拉开帷幕。当前，面对整个行业房地产正在经历前所未有的改变，从规模爆发到陷入困境，如何重塑未来成为与会者关注的焦点。

在国家各项调控下，房地产市场的发展逻辑已发生根本变化，并逐渐回归理性赛场。而随着“双碳”目标的确立，低碳可持续更是成为房企发展所面临的必考题。在此背景下，数字化已成为突破行业困局、实现转型和高质量可持续发展的有利武器。

随着尤其是在存量时代，未来新建房越来越少，已建住房、售后住房越来越多，物业管理与运营的重要性将进一步凸显。如何让物业更好地为住户提供更多高附加值的服务，在提升住户居住体验的同时，为物业公司带来额外的增值收入，并助力物业公司在运营管理方面降本增效。数字化管理和运营无疑将成为未来房地产行业在数字化方面投入的方向和价值产出。

施耐德电气高级副总裁、智能家居业务中国区负责人宋炯在主旨演讲中，深入剖析房地产数字化转型的实现途径与发展方向，并分享了施耐德电气领先的可持续发展理念、数字化技术与解决方案以及成功的数字化转型案例。

宋炯表示：“‘十四五’规划定调‘数字中国’，数字经济成为新的发展引擎。一系列政策调控从顶层设计上改变了行业的规则与模式，同时也为行业稳健长远发展奠定了基础，行业深度重构要以数字化转型为抓手，以可持续发展为目标。基于数字化技术能力、深厚的可持续经验、丰富的数字化转型实践以及庞大的本土生态圈，施耐德电气致力成为房地产行业数字化转型和可持续发展的可靠伙伴。”

针对房地产行业数字化转型痛点及发展方向，施耐德电气基于“数字化”技术与“电气化”技术专长打造软硬结合的一体化解决方案，包括针对住宅市场需求开发的Wiser智能家居系统、覆盖中低压一体化及强弱电一体化解决方案的数字化供配电系统等，帮助构建从家居到社区的智慧化运营体系，破解数据与应用场景的断层，以数据连接、联动驱动业务可持续增长。

其中，施耐德电气的Wiser智能家居系统涵盖情景控制、舒适环境、安全安防、能源监控四大应用场景，并具备互通互联的兼容性、出色的稳定性和安全性，可通过IoT软件平台与智慧社区管理平台联接，实现智能家居和智慧社区的联动管理，助力房企产品力提升。此外，基于云的管理与赋能，施耐德电气可帮助地产客户充分利用数据价值，覆盖智慧社区的各个维度，包括能源管理、设备生命周期管理、业主生活管理服务等，推动房企加速智慧社区建设的步伐，真正迈向高质量可持续增长。同时，也可以通过户内外结合促进节能增效，支持国家双碳目标的实现。

(责编：赵超、陈键)