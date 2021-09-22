原标题：《智能世界2030》报告即将发布

当今世界正处于大发展、大变革、大调整时期。面对经济发展的不确定性和多重挑战,企业需要通过智能化升级,不断强化自身抵御外部风险的能力。过程中,5G、云、AI等技术将成为新一轮竞争中的关键变量,究竟哪些技术是未来行业都必须拥抱的领域,组织和个人又该如何看待其中出现的机会点?

9月22日,“无界探索,翻开未来”——华为智能世界2030论坛将以线上直播的形式举办,届时将有众多专家学者共同见证《智能世界2030》报告发布,并围绕全球产业发展趋势,以及ICT产业在智能化浪潮中的角色和机遇展开探讨,站在新纪元的起点上,共绘智能世界未来发展蓝图。

《智能世界2030》报告的发布将是本届论坛的一大看点,该报告包含5个部分:1是宏观展望报告及洞悉未来十年通信网络、计算、数字能源及智能汽车解决方案发展趋势的4份产业报告,基于数据分析、计量预测、ICT技术与产业趋势研判等系列研究,对2030年产业发展样貌给出科学、全面的预测。

锚定智能世界未来,华为全球产业展望项目此前已发布3次报告,通过对产业发展趋势的精准预判,为各行各业创新增长提供了有效的路径参考。在此基础上,《智能世界2030》报告将结合最新的产业和技术发展动态,提出全新的趋势判断和预测性数据,让组织和个人都能对未来世界拥有更清晰的认知,从而发现新机会,增进新价值。

浪潮之下,人们的“医”、“食”、“住”、“行”将迎来哪些重大变革,ICT产业及相关行业又有哪些趋势值得关注?在实现“智能世界2030”的过程中,还有哪些地方需要攻坚克难?在本届论坛上,华为将通过未来学家、产业领袖、学者智库视角来进行深入解答。

华为常务董事汪涛将出席论坛,并发表《无界探索,翻开未来》主题演讲,与业界一同分享华为面向数字化未来的探索和思考;被誉为“科技界的达尔文”的著名未来学家、科普作家史蒂文·约翰逊,将发表《欢迎来到指数级增长时代》主题演讲,以新锐视角构想未来智慧生活图景。

本届论坛将以线上直播的形式与全球观众展开实时互动,并运用丰富的AR技术打造沉浸式舞台,将为观众们带来一场奇妙的科技穿越之旅。

(责编：赵超、陈键)