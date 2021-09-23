金秋九月，“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动正式开启后，浙商银行多措并举普及金融知识，不断增强公众风险防范意识，通过科技系统精准识别反诈相关风险交易。

在活动中，浙商银行按照“全员参与”“全网点覆盖”的原则，围绕“一老一少”聚焦“防诈骗宣传”，认真落实监管要求，推出“金融公益教育”“老人上网安全知识课堂”“识别非法集资陷阱”等理财知识小课堂。该行自编自导自演的《反诈骗之“大话西游”》等十六期反诈骗爆款系列微电影，巧妙借鉴经典影视桥段，集趣味性与知识性于一体，将金融知识融入消费者喜闻乐见的电影中，在防范电信诈骗方面起到了积极的作用。

同时，浙商银行通过“科技赋能”保障金融消费者权益，手机银行、企业网银等交易系统上半年累计调用反欺诈决策引擎1772多万次，共准确识别115多万笔风险交易并实施风险处置。针对厅堂窗口服务人员、客服人员开展风险案例预警培训，发挥好一线员工的“前哨”作用，从源头上防范和化解金融风险，多次成功拦截电信诈骗转账或协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。

浙商银行相关负责人介绍，今年以来，浙商银行台州路桥支行、嘉兴海盐支行、杭州东新支行、温州分行营业部、成都郫都支行、洛阳分行等十多家分支机构识别电信诈骗、投资转账诈骗，通过指导客户修改账户交易密码及网银登陆密码；及时提醒客户不要轻信陌生来电，不要点击不明链接等，帮助客户挽回资金损失。

该负责人表示，下一步，该行将进一步贯彻落实监管各项要求，不断探索切实有效的宣传模式，拓展线上线下金融教育深度和广度，全面营造“争做理性投资者 争做金融好网民”的良好社会氛围。

(责编：曹淼、李源)